Rodrigo Constantino sobre discussões com Villa: ‘Ele está muito arrogante’

Em entrevista ao Pânico, Rodrigo Constantino também falou sobre o governo Bolsonaro

Jovem Pan Rodrigo Constantino foi o convidado do Pânico nesta quarta-feira (5)



O comentarista do 3 em 1 Rodrigo Constantino comentou, em entrevista ao Pânico nesta quarta-feira (5), as discussões com o também comentarista Marco Antonio Villa no Jornal da Manhã. Para Constantino, o professor está ‘muito arrogante’.

“Ele vem perdendo a mão em algumas coisas, deveria escutar com alguma tolerância o ponto de vista divergente”, afirmou sobre o historiador. “Ele está muito arrogante.”

“Eu acho que ele é muito bom em memória, mas memorizar datas não é fazer uma análise”, continuou Constantino, repetindo o que já disse para Villa ao vivo no Jornal da Manhã. Ele ainda explicou que vai ao Twitter depois das discussões para desabafar. “Faço isso para não perder a linha ao vivo.”

O jornalista, no entanto, reconhece que as discussões ficam só no ar e não descarta uma amizade com Villa. Por morar em Miami, nos Estados Unidos, constantino só conheceu o colega pessoalmente nesta semana. “Sempre há a possibilidade de ser amigo”, indicou.

Bolsonaro e Olavo

Ainda na entrevista, Rodrigo Constantino fez uma análise do governo de Jair Bolsonaro e deu um conselho ao presidente. “Ele tem de se afastar do professor que caça ursos”, disse, em referência a Olavo de Carvalho.

Para o comentarista, Olavo não é um conservador. “Tem uma pegada do Olavismo de atacar o tempo inteiro o Congresso. É reacionarismo revolucionário, é uma coisa perigosa. Não é conservadorismo nem aqui, nem na China”, explicou. “Ele [Olavo] está certo em muita coisa, mas o que o Olavismo representa hoje no país é uma postura intransigente contra qualquer coisa diferente, é uma seita.”

Apesar de muito próximo a Olavo de Carvalho, o governo Bolsonaro vai bem, na visão de Constantino. “Tem que separar o Bolsonaro falante do Bolsonaro governo”, alertou. “Governo vai bem, mas não quer dizer que a gente não vai criticar quando tem que criticar”, disse o jornalista.