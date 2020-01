Os depoimentos e as provas apresentadas pelo jornalista serviram de base para a operação que marcou a 69ª fase da Lava Jato

Fábio Luís Lula da Silva (Lulinha)



De volta ao programa Perguntar Não Ofende, Marco Vitale, autor do livro Sócio do Filho, que revela bandalheiras cometidas por Lula, Lulinha e seus comparsas, comenta a operação Mapa da Mina. Deflagrada em dezembro de 2019, a ação que marcou a 69ª fase da Lava Jato teve como alvo mais conhecido o filho do ex-presidente e, como base, os depoimentos e as provas apresentadas por Vitale. Confira trechos da entrevista:

“Algumas coisas da Operação Mapa da Mina me surpreenderam. A PDI, empresa do Kalil Bittar, filho do dono formal do sítio em Atibaia, faturou R$ 15,2 milhões sem ter funcionários. A quadrilha possuía várias empresas sem funcionários e uma contratava a outra para fechar contratos milionários. O grupo Gol, do Jonas Suassuna, foi uma grande fachada para lavar dinheiro do Lulinha e do ex-presidente Lula”.

“As cifras apontadas na operação Mapa da Mina – fala-se em R$ 132 ou 193 milhões – são a ponta do iceberg. O que eles movimentaram chegou a algo em torno de R$ 750, R$ 800 milhões. Há vários casos que ainda não foram apurados”.

“O ex-presidente Lula conseguiu uma mesada para o filho e para os sócios do filho que girava em torno de R$ 1 milhão por mês durante quatro anos. Se tratou do acordo pela mudança no Plano Geral de Outorgas (PGO), que permitiu à Oi comprar a Brasil Telecom”.

“Ainda existem coisas para aparecer. O Banco Cruzeiro do Sul pagou à empresa JPA, em nome do Jonas Suassuna, R$ 19,1 milhões para a aplicação de um projeto chamado Banco Banca. Seria a instalação de terminais bancários em bancas de jornais e revistas. Esse projeto nunca saiu do papel. A JPA nunca teve funcionários e mesmo assim recebeu um valor milionário. Para roubar dinheiro e criar empresas fantasma, a quadrilha foi mestre. No momento, esse caso está sendo investigado”.

“Na hierarquia dessa organização criminosa, o primeiro criminoso, o chefe, é o ex-presidente Lula. A partir daí você tem o Lulinha que, com relação a ganhar dinheiro e fazer negociatas, seguiu à risca o que aprendeu com o pai. Há o Kalil Bittar, articulador político, o Fernando Bittar, que ganhou fama pelo sítio em Atibaia e sempre falou que a propriedade era do ex-presidente Lula, e, por fim, o Jonas Suassuna, o grande laranja. Lula comandava o esquema e quem articulava era o Lulinha”.

“O Conexão Educação vai aparecer na delação de Sérgio Cabral. Esse projeto contemplaria cada aluno da rede estadual do Rio de Janeiro com uma carteirinha. Se o estudante não passasse o cartão no leitor da escola, viria um SMS no celular dos pais. O projeto, feito em parceria com o governo do Rio, é interessante e poderia ter dado certo. Custou R$ 93,7 milhões. Deveria atender 1.591 escolas, mas depois de dois anos o Tribunal de Contas do Rio descobriu que houve indícios apenas em 38 escolas. A Mapa da Mina afirmou: “Contrataram 296 milhões de SMS, porém foram disparados 7 milhões”. Mesmo assim, Lulinha e sua turma ganharam R$ 15 milhões”.

“Outra novidade é a localização de parte dos documentos que eles tentaram esconder. Na véspera da operação Aletheia, um grupo de diretores da Gol começou uma força-tarefa interna para guardar documentos, hd’s e pastas numa sala. Em março de 2016, os agentes da PF revistaram todas, menos a maior, de n° 3, onde estava tudo escondido. Um agente disse: “Aqui nós não vamos entrar”. Eu descobri o paradeiro de parte dessa documentação, que tinha ido para a casa de um familiar do Jonas Suassuna, que começou a fazer a organização da papelada. Passei a informação para a PF, mas não tinha relatado no livro, porque poderia atrapalhar as investigações”.