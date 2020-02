O livro Tormenta, recém lançado, revela os principais momentos desse período pelos olhos, ouvidos e bocas de seus protagonistas

Carolina Antunes/PR O presidente Jair Bolsonaro



Os bastidores do primeiro ano do governo Bolsonaro devassados nas páginas de “Tormenta – O governo Bolsonaro: crises, intrigas e segredos”. Escrito pela jornalista Thaís Oyama, o livro recém lançado revela os principais momentos desse período pelos olhos, ouvidos e bocas de seus protagonistas. Confira trechos da entrevista de Thaís ao programa Perguntar não Ofende:

“Em 2017, quando fui acompanhar o então deputado Jair Bolsonaro numa viagem pelo Nordeste, levei o maior susto ao chegar com ele a bordo de um avião de carreira e ver uma multidão no aeroporto que gritava ‘Mito!, Mito!’ Não esperava isso. Fomos a quatro ou cinco capitais e a mesma cena se repetiu. Não tinha visto nada parecido nem na campanha do Lula. A reportagem de capa da revista Veja tratava desse fenômeno, mas num tom de quem imagina que aquilo era transitório, um surto que não demoraria a passar”.

“A ideia do livro surgiu quando finalmente caiu a ficha de que ele seria o próximo presidente. Como todos os personagens eram pouco conhecidos, não sabia direito quem teria algo relevante a dizer. Então, tateei bastante no começo para ver quais fontes renderiam boas histórias. Eu ia para Brasília semana sim, semana não, conversava com todo mundo, voltava para São Paulo e escrevia. Neste primeiro ano de governo, toda semana acontecia uma coisa nova”.

“Optei por não entrevistar os filhos do Bolsonaro por temer que eles fechassem as portas para outros entrevistados. O entorno do presidente, em compensação, me recebeu muito bem. Acho que eles estavam querendo contar uma história, algo que era novo, contar como era Bolsonaro. Estavam entusiasmados com o novo governo”.

“A conversão de Bolsonaro às privatizações foi autêntica e ele, que era um estatista, entendeu a questão. Hoje, ele é um convicto defensor das privatizações graças às aulas do ministro Paulo Guedes”.

“O livro mostra que Bolsonaro, num dia pelo menos, decidiu demitir Sérgio Moro. Quem o demoveu dessa ideia foi o general Augusto Heleno, com o argumento de que o governo iria acabar. Não só porque o Moro é um dos ministros mais populares, mas porque os generais das Forças Armadas o apoiam”.

“Quando assumiu, Bolsonaro tratava os militares com certa deferência. Ele declarou, por exemplo, que passaria todas as manhãs na sala do general Eduardo Villas Bôas para cumprimentá-lo. Com o tempo, principalmente depois da demissão do general Santos Cruz, a relação com os militares foi sofrendo um certo desgaste, embora nunca tenham pensado em deixar o governo Bolsonaro. Eles acham que a imagem do Exército está muito atrelada à do governo”.

“Debito a declaração do Bolsonaro sobre Patrícia Campos Mello a uma certa estultice. Ele não ganha nada com isso. Foi incompreensível do ponto de vista político e condenável do ponto de vista da ética”.

“Do dia da posse do Bolsonaro até hoje, o Brasil certamente melhorou em muitos aspectos. Na área econômica, por exemplo. Ainda mais depois daquele desastre que foi o governo Dilma Rousseff. Mas precisamos ficar atentos com relação a essas pisadas na bola. Não sou da turma que acha que existe uma ameaça à democracia, isso não está em jogo. Mas acho que ele acendeu várias luzes amarelas”.