Nova temporada do podcast Mulheres Positivas aborda a maternidade e traz relato emocionante de parto prematuro

Convidada de Nana Feller nesta semana, a influenciadora digital Fernanda Fischer falou sobre o nascimento de sua segunda filha, Stella, com apenas 28 semanas de gestação

Nana Feller/Arquivo Pessoal Nana Feller (à esq.) e Fernanda Fischer durante a gravação do podcast



O episódio da última quarta-feira, 20, do podcast Mulheres Positivas trouxe um relato sensível e emocionante da influenciadora digital e empresária Fernanda Fischer. Há um mês, ela entrou em trabalho de parto da sua segunda filha, Stella, com apenas 28 semanas de gestação. A bebê segue internada na UTI neonatal, mas ganhando peso e se recuperando bem. A mãe relata que a filha nasceu mamando 1 ml. Hoje, já mama 34 ml de leite materno. Stella está fazendo fono para aprender a mamar no peito. Por enquanto, Fernanda tira o leite para alimentá-la por sonda. A mãe falou no podcast sobre a emoção em conhecer a filha na UTI, culpa materna e a dedicação para dividir atenção com a primogênita, Alice, de 2 anos. “Na hora que eu soube que ela ia nascer, não acreditei, parecia um filme. Era madrugada, estava meio atordoada”, recordou a influenciadora. “Foi o momento mais difícil da minha vida até hoje. É muito assustador ver o seu bebê em uma incubadora, com um milhão de fios. Até eu ter alta do hospital, estava muito, muito insegura. Queria ir toda hora à UTI. Depois que eu saí, que ela começou crescer, que estava ‘tudo bem’, você começa a confiar de outra forma na equipe. Sei que lá [no hospital] é o melhor lugar para ela estar agora.”

Este episódio faz parte da série que aborda vivências de gestantes e mães sobre o universo da maternidade. A apresentadora Nana Feller já recebeu convidadas para falar de diversos temas tabus como infertilidade e parto humanizado. A ideia é trazer mulheres que tenham histórias extraordinárias para compartilhar, de superação, dor e dedicação. Junto com estes relatos, terão convidados especialistas em cada tema para aprofundar na parte técnica de cada assunto. O próximo episódio será sobre congelamento de óvulos. Feller receberá no podcast a advogada Gisele Contart, a influenciadora digital Mariana Velloso e o médico especialista no tema Daniel Zylbersztejn.