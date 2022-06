Podcast Mulheres Positivas celebra Mês Internacional da Conscientização sobre Infertilidade em episódio especial

Junho é o Mês Internacional da Conscientização sobre a Infertilidade. Em parceria com o Fleury Fertilidade, O podcast Mulheres Positivas aborda este tema, que afeta 15% da população mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). A influenciadora digital Flávia Calina, entrevistada deste episódio, contou que está na quarta gestação, todas fruto de fertilização in vitro. Flávia é um fenômeno na internet e tem mais de 8 milhões de inscritos no seu canal no YouTube sobre educação infantil. Nas redes, ela também compartilha bastante sobre sua experiência como tentante (pessoas que estão em processo para engravidar) e os tratamentos que realizou. O Mulheres Positivas contou ainda com a presença do médico Daniel Zylberstein, PHD em reprodução humana e coordenador do Fleury Fertilidade.