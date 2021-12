Doria anuncia doação de 400 mil doses de vacinas da gripe para o RJ

Governador divulgou a informação nas redes sociais e recebeu afagos do prefeito Eduardo Paes: ‘pai da vacina’; a capital fluminense vive surto de Influenza e está com campanha de vacinação paralisada por falta de imunizantes

Foto: Zanone Fraissat /MONICA BERGAMO Governado do Estado de São Paulo, João Doria



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira, 8, pelas redes sociais que o Estado vai doar 400 mil doses de vacinas contra a gripe para a cidade do Rio de Janeiro, onde há um surto da Influenza. “Governo de SP, através do Instituto Butantan, vai doar essa semana 400 mil doses da vacina contra gripe para a cidade do Rio de Janeiro. O esforço tem objetivo de amenizar o surto da doença que atinge a população carioca”, escreveu no Twitter. Em resposta, o prefeito da capital fluminense Eduardo Paes (PSD) fez elogios a Doria pela ação e por sua postura durante a pandemia da Covid-19: “Obrigado governador João Doria. De pai da vacina da Covid, agora te nomeio (aqui no Rio eu posso) pai da vacina da Influenza. Os cariocas agradecem”.

Segundo o governo de São Paulo, a doação é realizada em razão da “omissão do governo federal, que ignorou duas solicitações, de 150 mil e 250 mil doses, já feitas pelo município do Rio de Janeiro”. Um pedido formal por doações foi enviado pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro ao Instituto Butantan na última terça-feira, 7. As doses enviadas devem possibilitar a retomada da campanha de vacinação contra a gripe, paralisada por falta de imunizantes. A carga está embalada e pronta para transporte. Doria, que é o pré-candidato do PSDB à presidência da República, ainda ressaltou que “Um país unido vence toda e qualquer batalha”.