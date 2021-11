Estado de São Paulo ultrapassa 70% da população totalmente vacinada contra a Covid-19

Segundo o governo estadual, a porcentagem representa a maior cobertura vacinal do Brasil e supera a imunização de diversos países da União Europeia

EFE/EPA/ZURAB KURTSIKIDZ Vacina não será exigida para quem vier de países sem fornecimento vacinal



Na manhã desta quarta-feira, 10, o Estado de São Paulo ultrapassou a marca de 70% da população totalmente vacinada contra a Covid-19. Se forem contabilizados apenas os cidadãos com mais de 18 anos, a taxa sobe para mais de 90%. A porcentagem representa 32,7 milhões de pessoas imunizadas. Em coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Doria (PSDB) afirmou que o resultado é a maior cobertura vacinal contra o novo coronavírus de todo o Brasil. “O índices são superiores aos países da União Europeia (UE). Vacinamos mais do que a Grã-Bretanha, do que a Alemanha, do que a Itália, a Espanha, entre outros países que compõem a UE. Vacinamos mais do que Israel, mais do que os Estados Unidos, de acordo com a Universidade de Oxford. O resultado concreto desse esforço coletivo foi a queda de 93% das mortes por Covid-19 entre abril e novembro de 2021 e a redução de 10 vezes no número de internados pela doença, de 31 mil no pico da segunda onda, em abril deste ano, para menos de 3 mil internados em 10 de novembro”, afirmou Doria. Ainda segundo o governador, na última semana 86% das cidades do Estado não registraram nenhuma morte pelo novo coronavírus.