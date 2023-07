Terrible two, terrifying three, adolescência das crianças ou, simplesmente… O que está acontecendo com o meu bebê?

Podcast ‘Super Mulheres Positivas’ recebeu Alice Fração e Mariana Ruske

Reprodução/Jovem Pan



Tudo mundo que é pai ou mãe, ou tem alguma intimidade com a infância, sabe do que estamos falando: aquela fase que começa ali pelos 2 anos e pode se estender até os 3 ou 4. A temível fase das birras. Dos choros incontroláveis. Dos escândalos no supermercado. Dos gritos desproporcionais. Dos desejos descabidos. A primeira vista, pode até parecer que estes comportamentos não têm sentido nenhum, mas eles têm. No quinto episódio da Minissérie “A Ciência por trás do Comportamento das Crianças”, que agora também está disponível em vídeo, e acontece em parceira com a Senses Montessori School, a gente te explica, usando muita neurociência e muito afeto, o que está por trás deste comportamento desafiador da sua criança. E o primeiro ponto a ser desconstruído é, justamente, o tal do “comportamento desafiador”. Desafiador sim, proposital não. E ter um entendimento real de que, nesta fase, nada é contra você, adulto, mas sim sobre o que acontece no cérebro desta criança, já ajuda, e muito, em como conduzir as birras de forma respeitosa, firme e educativa. Se você quer entender um pouco mais sobre o tema, em uma conversa super acolhedora e cheia de informações relevantes, não deixe de ver e ouvir.