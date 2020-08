Vem feat: Luísa Sonza e Larissa Manoela prometem fazer música juntas

Estreia do “Tô na Pan”, com Leo Dias e Ligia Mendes, teve entrevista exclusiva com as estrelas, prefácio do livro de Xuxa e muito mais

Reprodução/Montagem Luísa Sonza aceitou convite de Larissa Manoela e as duas prometeram parceria musical



Durante a estreia do “Tô na Pan”, novo programa de entretenimento da Jovem Pan e do Panflix comandado por Leo Dias e Ligia Mendes, Larissa Manoela e Luísa Sonza resolveram que vão fazer uma música juntas. O convite para a parceria aconteceu quando Larissa decidiu questionar a autora do hit “Toma”: “Quando vai rolar um feat nosso?” Surpresa, Sonza não titubeou e aprovou a ideia: “Vamos muito, a hora que você quiser.” Leo ainda perguntou se não passava de brincadeira, mas ambas se empolgaram com a possibilidade e prometeram voltar à atração com a novidade. “Vai ser tudo, vamos pegar [um público de] fãs teen e adultos, com coreografia!”, animou-se Larissa.

A atriz e cantora ainda revelou que está pronta para trabalhar, já que está “há cinco meses em casa”, devido à pandemia do coronavírus. Estrela teen do SBT, Larissa aguarda retomada para estrear sua primeira novela na Globo – que chegaria ao público em setembro – e, também, irá rodar o seu segundo longa na Netflix, depois do sucesso de “Modo Avião”. Ela apertou o pause na carreira e reforçou que teve de controlar a ansiedade. Já Luísa tem se mantido em alta com lançamentos na música, com direito a coreografias que viralizaram no TikTok. Tida como possível affair de Vitão, com quem teve uma parceria musical, ela fez questão de dizer que “não tem nada a ver”.

Na pauta da estreia ainda houve tempo para Leo Dias trazer o prefácio do livro ainda inédito de Xuxa Meneghel, escrito por Rita Lee. “Ler as memórias de Xuxa é como assistir a um filme sobre uma atriz hollywoodiana que começou ralando na vida e quis o destino que se tornasse uma deusa superstar”, diz o texto escrito pela cantora e escritora.

A grade do grupo Jovem Pan terá diversas novidades no mês de setembro, além, claro, do “Tô na Pan”. Para marcar os lançamentos simultâneos, a campanha “Em Setembro Tem” foi lançada para promover os novos programas que estarão disponíveis a partir da primeira semana do mês tanto na rádio como na plataforma de streaming do grupo, a Panflix. A convergência digital que a Jovem Pan construiu ao longo dos últimos anos resultou em uma capacidade inédita de produção de novos conteúdos. Entre os programas, estarão “Conselho de CEOs”, “Direto ao Ponto”, “De Tudo um Pouco” e “Tá Explicado”.

O “Tô na Pan” vai ao ar no dial AM 620 e FM 100,9 das 11h30 às 12h00 e no Panflix das 12h00 às 12h30. O aplicativo do Panflix está disponível para download nas lojas da Apple Store e do Google Play e pode ser baixado e acessado gratuitamente.