Mechanical Tree: conheça a tecnologia capaz de reduzir o CO₂ na atmosfera

Proposta pioneira, que visa produzir dióxido de carbono a baixo custo e gerar gás carbônico sustentável, foi apresentada no programa Unicorn Hunters

Reprodução/Jovem Pan News Reyad Fezzani, diretor-executivo da Silicon Kingdom Holdings, encontrou no Unicorn Hunters a oportunidade de apresentar uma inovação chamada Mechanical Trees



“É uma crise existencial. Uma crise da atualidade”, disse Moe Vela, um dos experientes investidores que compõem o Círculo do Dinheiro, parafraseando o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A frase resume a proposta apresentada pelo executivo global, Reyad Fezzani, também diretor-executivo da Silicon Kingdom Holdings, que encontrou no Unicorn Hunters a oportunidade de apresentar uma inovação chamada Mechanical Trees. A tecnologia foi inventada pelo doutor Klaus Lackner, um renomado professor, físico e diretor do Centro de Emissões Negativas de Carbono da Universidade Estadual do Arizona. “A mudança climática é impulsionada pelas emissões de dióxido de carbono na atmosfera, essa é uma oportunidade incrível. O mundo precisa da nossa contribuição para resolver esse problema”, afirmou Fezzani.

Reyad afirmou que a coleta de CO₂ de mil árvores durante toda a vida delas equivale a uma Mechanical Tree e explicou como funciona a tecnologia: “Cada tambor possui dois metros e meio de altura e um metro e meio de largura, com 150 discos dentro. Esses discos são levantados no ar a 10 metros e se separam. Conforme isso ocorre, o fluxo de ar passa, e um material atrai o gás carbônico, coleta e os discos caem de volta no tambor. Colocamos a tampa e injetamos um vapor leve, uma fonte de calor de baixa temperatura, que permite que o CO₂ seja liberado daquele solvente e coletado. A partir disso secamos, comprimimos tudo e está pronto para uso.”

Os caçadores de unicórnios ficaram intrigados com a apresentação da tecnologia sustentável, mas diversas dúvidas, principalmente financeiras, rondaram as cabeças dos investidores, que não demoraram para perguntar. Após uma rodada de questionamentos, Fezzani expôs quais são os principais clientes, entre eles o setor de bebidas e alimentos, agricultura e industrial. “A diferença é que nós não precisamos transportar a substância, canalizá-la e colocar num tanque de armazenamento. Podemos levar a fonte direto para uso. Você pode queimar qualquer produto para pegar CO₂, mas estamos falando em tirar o CO₂ da atmosfera que está em excesso”, defendeu o diretor-executivo.

No veredito, uma questão fez a maioria dos integrantes do Círculo do Dinheiro recuar no investimento: a falta de informações financeiras. Os empresários recomendaram que os telespectadores entrassem no site do programa para ter mais informações, assim como os mesmos iriam fazer antes de aplicar recursos na tecnologia. Ao contrário de toda a mesa, Moe Vela, empresário e ex-assessor da Casa Branca dos Estados Unidos, decidiu apoiar a empresa. “Estou muito orgulhoso de todo o sucesso em sua carreira, vejo que a SKH vai alcançar o objetivo. E quer saber? Eu vou investir!”

Por dentro do reality show

O Unicorn Hunters é um programa de negócios que conecta investidores a empresários de setores inovadores. A veiculação é feita com exclusividade no Brasil pela Jovem Pan News. Os episódios são exibidos aos domingos, às 18h, na TV Jovem Pan, aplicativo Panflix e nas multiplataformas.