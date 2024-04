Escola Superior do Instituto Butantan recebe inscrições para o programa Cientista Mirim

Estudantes a partir do 2º ano do Ensino Médio poderão participar de curso teórico-prático gratuito e apresentar seus estudos para grandes nomes da biologia

Rovena Rosa/Agência Brasil Os alunos poderão enviar suas candidaturas por meio de um formulário online até o dia 19 de abril de 2024



Estão abertas as inscrições para a segunda edição do projeto Cientista Mirim, organizado pela Escola Superior do Instituto Butantan (ESIB) – órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP). Os alunos matriculados a partir do 2º ano do Ensino Médio poderão enviar suas candidaturas por meio de um formulário online até o dia 19 de abril de 2024. O programa oferece aos estudantes aulas teóricas sobre biossegurança, boas práticas de laboratório e armazenamento e descarte de resíduos, além de uma vivência prática no laboratório de pesquisa selecionado pelo estudante. “O Butantan é um lugar inspirador onde é feito desde a pesquisa fundamental até a produção de medicamentos e vacinas. Qual outro lugar no Brasil realiza pesquisas de forma tão complexa? Muita gente não entende o que é ser cientista, então nada como ir a campo para saber se é isso o que você quer para o seu futuro. O Butantan é o lugar perfeito para esses jovens testarem”, explica Vanessa Olzon Zambelli, coordenadora do programa Cientista Mirim.

Onze laboratórios do Butantan devem receber os jovens estudantes nesta edição: Laboratório da Dor e Sinalização; Laboratório de Coleções Zoológicas; Laboratório de Bacteriologia; Laboratório de Genética; Laboratório de Herpetologia; Laboratório de Fisiopatologia; Centro de Excelência para Descobertas de Alvos Moleculares (CENTD); Laboratório de Toxinologia Aplicada; Laboratório de Farmacologia; Laboratório de Imunopatologia; e Laboratório de Desenvolvimento e Inovação. É possível conferir a descrição dos projetos que serão desenvolvidos em cada laboratório e também o nome dos cientistas responsáveis na página do Cientista Mirim. Após a conclusão do projeto, os estudantes terão a oportunidade de apresentar seus relatórios finais na Reunião Científica Anual do Butantan, além de serem incentivados a inscreverem suas pesquisas em congressos externos.