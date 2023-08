3 receitas de empadinhas veganas fáceis de fazer

Aprenda a preparar opções sem ingredientes de origem animal para variar o cardápio

A empada é um dos salgados favoritos entre os brasileiros. Encontrada em estabelecimentos como padarias e lanchonetes, ela pode ser preparada com ingredientes sem origem animal. Isso porque esse quitute é versátil e permite a combinação entre diversas composições, tanto na massa quanto no recheio, para agradar todos os paladares.

A seguir, confira 4 receitas saborosas de empadas veganas para você se deliciar!

Empada de espinafre

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1 colher de sopa de água gelada

3 colheres de chá de sal

Óleo de coco para untar e pincelar

Recheio

500 g de espinafre picado

picado 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

50 g de azeitona verde sem caroço e picada

1 xícara de chá de palmito picado

Azeite a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a água e o sal e misture bem. Aos poucos, adicione o óleo de coco e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra com um plástico filme e deixe descansar por 30 minutos. Após, divida a massa em duas partes e reserve uma delas. Unte forminhas para empada com óleo de coco e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e disponha sobre uma das formas, preenchendo o fundo e as laterais. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o restante dos ingredientes e refogue até as folhas de espinafre murcharem. Espere esfriar e recheie as empadas. Tampe-as com o restante da massa reservada, pressionando as laterais para fechar. Pincele com o óleo de coco e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.

Empada de palmito com azeitona

Ingredientes

Massa

11/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de óleo de coco

50 ml água gelada

1/2 colher de chá sal

Recheio

3 xícaras de chá de palmitos picados

picados 1 tomate sem sementes e picado

1 cebola descascada e picada

6 azeitonas verde sem caroço picadas

3 colheres de chá farinha de trigo

1/4 xícara de chá de água

1 colher de sopa melado de cana

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá água

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture bem. Adicione o óleo de coco e a água e mexa até obter uma massa homogênea. Sove bem a massa e modele no formato de uma bola. Leve à geladeira por 30 minutos. Após, divida a massa em duas partes e reserve uma delas para cobrir as empadas.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e refogue até dourar. Acrescente o tomate e cozinhe até desmanchar. Adicione o palmito, a farinha de trigo e a água e refogue até obter uma pasta, mexendo sempre. Tempere com sal e pimenta-do-reino, desligue o fogo e reserve.

Montagem

Unte forminhas para empada com óleo de coco e coloque uma pequena porção da massa sobre cada forma, preenchendo o fundo e as laterais. Recheie com a ajuda de uma colher e finalize com as azeitonas. Cubra as empadas com o restante da massa, pressionando as laterais para fechar. Reserve. Em um recipiente, coloque o melado de cana e a água e misture bem. Pincele os salgados com a mistura e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.

Empada de cogumelos (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)

Empada de cogumelos

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de óleo de girassol

1 colher de sopa de água gelada

3 colheres de chá de sal

Óleo de girassol para untar e pincelar

Recheio

300 g de cogumelos Paris cortado em lâminas

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

50 g de azeitona verde sem caroço

sem caroço 1 colher de sopa de cheiro-verde picado

100 g de creme de tofu

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a água e o sal e misture bem. Aos poucos, adicione o óleo de girassol e mexa até obter uma massa homogênea. Sove bem a massa e separe metade dela. Unte uma forma para empada com óleo de girassol e disponha uma das massas sobre ela, preenchendo o fundo e as laterais. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os cogumelos e refogue por 5 minutos. Junte as azeitonas e o cheiro-verde e refogue por mais 2 minutos. Desligue o fogo, acrescente o creme de tofu, mexa bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Montagem

Disponha o recheio sobre a forma e cubra com o restante da massa, pressione as laterais para fechar. Com a ajuda de uma faca, faça riscos na diagonal para decorar. Finalize pincelando com óleo de girassol e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.