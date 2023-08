3 receitas de pães caseiros saborosos e fofinhos

Aprenda a preparar opções fáceis e deliciosas para o dia a dia

Durante o café da manhã ou lanche da tarde, não há nada melhor do que ter à disposição pães caseiros, principalmente porque combinam com diferentes tipos de acompanhamentos e bebidas. Simples de fazer, com ingredientes fáceis de encontrar, também são uma opção econômica para saciar a fome e rendem grandes porções para você compartilhar com a família.

Por isso, confira receitas irresistíveis de pães caseiros para você consumir no dia a dia!

Pão de forma caseiro

Ingredientes

2 colheres de chá de fermento biológico em pó

2 colheres de chá de açúcar

1/5 de xícara de chá de água morna

1/2 xícara de chá de leite integral morno

integral morno 2 colheres de chá de sal

5 xícaras de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de manteiga

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o fermento biológico, o açúcar e metade da água e misture bem. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 5 minutos. Reserve. Em outro recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal, mexa bem e faça um buraco no meio. Acrescente a mistura reservada e incorpore. Junte o restante da água, o leite e a manteiga e mexa até obter uma massa homogênea. Depois, sove a massa até ela ficar macia, modele no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 1 hora.

Em seguida, unte uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela, abra com a ajuda de um rolo, cubra novamente com o plástico-filme e deixe descansar por 45 minutos. Após, disponha a massa em uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido à temperatura média por 45 minutos. Desligue o forno e deixe esfriar por 1 hora. Sirva em seguida.

Pão de aveia

Ingredientes

1 1/2 colher de sopa de fermento granulado

2 colheres de sopa de açúcar

1/2 xícara de chá de água morna

1 xícara de chá de aveia

1 colher de sopa de sal

1/2 xícara de chá de farinha de soja

3 xícaras de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de óleo

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Óleo para pincelar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a água, o fermento e metade do açúcar e misture bem. Cubra com um pano e deixe descansar por 30 minutos. Em outro recipiente, coloque o restante do açúcar, o sal, o óleo e a aveia e misture bem. Acrescente a mistura com o fermento, a farinha de trigo e a farinha de soja e mexa para incorporar. Cubra novamente com o pano e deixe descansar por 2 horas.

Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo e, com a ajuda de um rolo, abra a massa. Molde no formato de uma bola e disponha em uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Pincele o pão com óleo e leve ao forno preaquecido à temperatura média por 1 hora. Sirva em seguida.

Pão doce com uvas-passas

Ingredientes

395 g de leite condensado

1 xícara de chá de água

1 ovo

2 colheres de sopa de fermento biológico em pó

1/2 xícara de chá de uvas-passas

1/4 de xícara de chá de frutas cristalizadas picadas

1/4 de xícara de chá de cerejas picadas

3 colheres de sopa de açúcar

3 colheres de sopa de óleo

2 xícaras de chá de farinha de trigo

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Óleo para pincelar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, a água, o açúcar, o fermento biológico, o óleo, o ovo e bata bem. Após, transfira para um recipiente, adicione a farinha de trigo e mexa bem. Sove a massa até obter uma consistência lisa, cubra com um pano e deixe descansar até que dobre de tamanho.

Em seguida, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e abra com a ajuda de um rolo. Disponha as uvas-passas, as frutas cristalizadas e as cerejas sobre ela e espalhe bem. Molde o pão no formato de um rolo e coloque sobre uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Pincele com óleo e leve ao forno preaquecido à temperatura média por 45 minutos. Sirva em seguida.