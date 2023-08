4 livros para entender a história do mundo

Veja como algumas obras podem te ajudar a compreender o homem e a sociedade ao longo do tempo

Por meio dos livros, é possível estudar o passado para entender onde estamos e para onde a civilização está caminhando. Esse é um tema que nunca sai de pauta, seja para estudantes ou para quem precisa de subsídios que contextualizam eventos contemporâneos, como a Guerra da Ucrânia.

Mas, apesar da importância sobre a consciência social, uma pesquisa elaborada pelo Instituto Pró-Livro, em 2020, revelou que houve uma queda de cerca de 4,6 milhões de leitores, entre 2015 e 2019, da classe A e B do ensino superior, o que denota a importância de incentivar a leitura para compreensão do contexto histórico e social entre os jovens.

Por isso, a editora de livros Disal preparou uma seleção especial com tudo o que é preciso saber sobre o homem enquanto constrói seu tempo e a sua relação com o mundo em diferentes períodos. Confira!

Livro ‘História Antiga: Grécia e Roma’ (Imagem: Divulgação | Editora Vozes | Editora Disal)

1. História Antiga: Grécia e Roma – Flavia Maria Schlee

Composta por quatro volumes, esta coleção sobre História Geral abrange a Antiguidade, a Idade Média, a Moderna e a Contemporânea do Ocidente. Este volume trata da História Antiga, particularmente da Grécia e de Roma. A autora convida os leitores ao exercício de um pensamento que possa nos colocar diante dos problemas que gregos e romanos enfrentaram e configuraram ao longo de sua história.

Obedecendo a uma cronologia, são apresentadas questões que dizem respeito, sobretudo, à partilha do mundo tanto entre gregos quanto entre romanos. Partilha essa compreendida como os diferentes tipos de organização humana enquanto respostas a determinadas circunstâncias históricas.

Livro ‘O Egito Antigo’ (Imagem: Divulgação | Claro Enigma | Editora Disal)

2. O Egito Antigo – Aude Gros de Beler

No fértil vale do rio Nilo, alguns milênios A.C., como viviam os antigos egípcios. Se, com frequência, conhecemos as pirâmides, os nomes de alguns deuses e faraós, ignoramos completamente tudo aquilo que constituía a vida cotidiana, os materiais, as roupas, a alimentação e a educação das crianças.

Por isso, este livro, escrito por uma egiptóloga, revela certos detalhes surpreendentes dessa civilização, como o aprendizado da matemática, as regras de etiqueta à mesa, os códigos de vestimenta e o lazer. Voltando no tempo e navegando do Nilo até o Vale dos Reis, a vida dos egípcios vai se tornar rapidamente familiar a você.

Livro ‘A Idade Média’ (Imagem: Divulgação | Claro Enigma | Editora Disal)

3. A Idade Média – Vincent Carpentier

Longe dos lugares comuns que tratam os séculos medievais como um período de decadência, este livro permite descobrir a vida cotidiana de homens e das mulheres daquela época e penetrar em suas aldeias, cidades e mercados.

Seguindo os passos dos arqueólogos, o leitor conhece tanto a guerra, a peste e a ignorância que deram fama à chamada “Era das Trevas” quanto a rica cultura desses dez séculos, localizados entre a Antiguidade e o Renascimento.

Livro ‘História e Narrativa: A ciência e a arte da escrita histórica’ (Imagem: Divulgação | Editora Vozes | Editora Disal)

4. História e Narrativa: A ciência e a arte da escrita histórica – Jerzy Topolski

A narrativa em que a história se passa é um recurso de estilo que resume todo o esforço de pesquisa e entendimento que o historiador faz. Os textos deste livro apresentam ao leitor a paisagem do debate moderno quanto à filosofia da história e o papel da linguagem.

Além da experiência da investigação histórica e as relações entre esses e outros aspectos da historiografia de autores brasileiros, europeus e americanos, reunidos sob a coordenação de Jurandir Malerba, que oferecem ao leitor um precioso horizonte de reflexão sobre a arte de escrever história.

Por Giulia Marini