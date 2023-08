5 curiosidades sobre a mulher do signo de Capricórnio

Elas são fortes, inteligentes e determinadas na conquista do que desejam

Capricórnio é o décimo signo do zodíaco. Regido por Saturno, suas pedras são ônix, hematita e olho-de-tigre, e o elemento é a Terra, o que confere às capricornianas uma visão prática sobre o mundo e perseverança em suas atitudes. Afinal, esse elemento representa a estabilidade e a solidez.

Além disso, segundo a astróloga Thaís Mariano, essas nativas costumam ser reservadas, sensíveis e sérias. Também são muito fortes, inteligentes e possuem uma sutileza e precisão impressionantes para conquistar o que desejam.

A seguir, confira outras 5 curiosidades sobre as capricornianas!

1. Gostam de relacionamentos seguros

Apesar da sua personalidade forte e decidida, as mulheres de Capricórnio possuem dificuldade para se relacionar, pois, conforme explica Thaís Mariano, elas não sentem que o amor é um terreno firme para se pisar. Assim, gostam de se relacionar com pessoas que tragam segurança para o futuro.

“O foco da capricorniana normalmente está voltado para sua realização profissional, e o relacionamento afetivo precisa ser para ela um ponto que possa fortalecer essa busca. Então, é importante que quem se relaciona com ela esteja ciente disso e disposto a incentivá-la e apoiá-la”, diz a astróloga.

2. Odeiam tomar decisões erradas

Se tem algo que as nativas de Capricórnio não gostam é de sentir que tomaram a decisão errada em suas ações — e isso se aplica tanto na vida profissional quanto nas suas relações pessoais. No entanto, por terem uma personalidade confiante, não são limitadas por esse sentimento e continuam a progredir para o território sagrado que é o seu próprio coração.

3. São obstinadas

As mulheres de Capricórnio sabem muito bem o que desejam e fazem de tudo para alcançar os seus objetivos. Devido a isso, conseguem tudo o que querem, visto que são ambiciosas e determinadas. “Não se deixam atrair pelas facilidades da vida, pois sabem que, para chegarem ao seu objetivo, precisam seguir com passos firmes e constantes”, explica a astróloga Thaís Mariano.

Capricornianas gostam de fazer tudo ao seu modo (Imagem: Olga Griga | Shutterstock)

4. Orgulho é o seu sobrenome

Pedir ajuda para fazer algo não está entre o forte das nativas de Capricórnio, porque são muito independentes e detestam a sensação de dependência de alguém. Ainda, elas gostam de fazer tudo ao seu modo e, geralmente, demoram para reconhecer que necessitam de auxílio.

5. Possuem um gosto apurado

Apesar de serem discretas e simples, as mulheres desse signo têm bom gosto e apreciam tudo que é bonito e refinado, incluindo pedras preciosas e música clássica. Mas, de modo geral, são pé no chão e não gastarão exageradamente com as compras, devido à essência financeira responsável.