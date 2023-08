5 curiosidades sobre a mulher do signo de Sagitário

As sagitarianas são cativantes, amam viajar e descobrir o mundo por novas perspectivas

Sagitário é o 9º signo no zodíaco, regido pelo planeta Júpiter. O Fogo é o seu elemento e governa a nona casa no Mapa Astral. As pedras associadas às sagitarianas são sodalita e quartzo-azul, e as fragrâncias que as envolvem são mirra e alfazema. Para elas, os números da sorte são 3 e 9.

Reconhecidas por sua alegria e natureza extremamente divertida, as mulheres desse signo exibem um espírito aventureiro, uma paixão pela liberdade e muita sinceridade. A seguir, confira 5 curiosidades sobre nativas do signo de Sagitário!

1. São aventureiras e amam viajar

Sagitarianas gostam de arriscar e experimentar coisas novas. Amam inserir situações desafiadoras na rotina. Aventureiras, buscam alcançar o sucesso em diversas áreas da vida. Para elas, expandir os horizontes é fundamental. “Suas convicções são muito importantes, porém não são fixas, podem mudar conforme ela se expande”, explica a astróloga Thaís Mariano.

2. Gostam de estar em posições de destaque

Expansivas, alegres, cheias de entusiasmo e positividade, as mulheres de Sagitário sempre se destacam. “Por isso, todos as querem por perto quando precisam de energia e otimismo. Assim como o símbolo de Sagitário que tem a seta apontando para cima, as nativas desse signo estão sempre com o olhar além do que se pode ver, buscando novos horizontes”, afirma a astróloga.

Sagitarianas são francas e apreciam conversas profundas (Imagem: Syda Productions | Shutterstock)

3. Divertidas e curiosas

A natureza otimista das sagitarianas e sua busca por perspectivas diferentes muitas vezes as levam a abordar a vida de maneira descontraída e alegre, sendo queridinhas em rodas de conversa pelo seu senso de humor. Outra qualidade dessas mulheres é a curiosidade, que as impulsiona a conhecer diferentes assuntos, lugares e ideias, tornando as nativas desse signo ainda mais interessantes.

4. Prezam a sinceridade

A mulher de Sagitário tem a tendência de dizer exatamente o que está em sua mente e pode ter crenças fortes pelas quais é apaixonada. No entanto, é importante, para tal nativa, lembrar que, embora a honestidade seja valiosa, também pode ser essencial considerar as perspectivas e os sentimentos dos outros ao expressar opiniões. Encontrar um equilíbrio entre sua sinceridade e a empatia pela visão dos outros pode ajudá-la a manter relacionamentos mais harmoniosos.

5. Ama a liberdade nas relações

A pessoa que deseja construir uma relação com essa mulher precisa valorizar muito a individualidade dentro do relacionamento. A sagitariana deseja estar ao lado de alguém que queira ser livre junto com ela. É necessário entender que ela é independente e viverá a vida dela sem se prender.