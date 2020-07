Atacante ganha jantar com Del Piero após fazer 20 gols no Campeonato Italiano

Francesco Caputo apostou com ídolo da seleção quando ainda tinha 11 gols no torneio

EFE/EPA/ELISABETTA BARACCHI Caputo comemora um dos gols do Sassuolo



O ex-atacante da Juventus e da seleção italiana, Alessandro Del Piero, vai realizar o sonho de um fã ilustre. Francesco Caputo, autor de dois gols na goleada aplicada nesta quarta-feira pelo Sassuolo sobre o Genoa por 5 a 0, na penúltima rodada do Campeonato Italiano, garantiu o encontro por ter balançado a rede 20 vezes nesta temporada.

O jantar foi uma promessa do ídolo italiano ao fã declarado no restaurante que abriu em Milão, caso Ciccio, como é conhecido, alcançasse a marca de gols, feito inédito na carreira do jogador de 31 anos.

O desafio surgiu depois que, em março, Caputo revelou em uma entrevista que tinha o camisa 10 como uma das referências no mundo do futebol. “Não tenho realmente um ídolo, mas admiro muito Del Piero pela qualidade técnica, o equilíbrio mental e o compromisso com um clube apenas. Gostaria de conhecê-lo”, disse o italiano.

Dias depois, em postagem nas redes sociais, o ex-jogador enviou mensagem propondo um jantar no restaurante N10 Milano caso Caputo chegasse aos 20 gols – na data, ele tinha 11 , o que acabou acontecendo. Esta é apenas a segunda temporada do experiente atacante na primeira divisão do Campeonato Italiano. Na anterior, quando estreou, Ciccio balançou a rede em 16 oportunidades, ainda com a camisa do Empoli.

* Com EFE