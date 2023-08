Entenda para o que serve o feromônio para gatos

Substância transmite informações importantes para os bichanos e são essenciais para as relações sociais entre eles

Os feromônios dos gatos são substâncias químicas produzidas naturalmente pelo organismo desses animais e que desempenham um papel fundamental na comunicação e no comportamento social dos felinos. Eles atuam como mensageiros químicos, transmitindo informações específicas entre os gatos e influenciando suas interações com o ambiente e outros animais.

Produção dos feromônios

Os feromônios são produzidos e liberados por diferentes glândulas localizadas em várias partes do corpo do pet. As principais são:

Glândulas da bochecha: localizadas nas laterais do rosto do gato, liberam a substância quando ele se esfrega em objetos, pessoas ou outros animais. Esse comportamento é conhecido como “marcação de cheiro” e é uma forma de comunicação territorial e social;

Função dos feromônios

Os feromônios dos gatos têm diversas funções importantes na comunicação e no comportamento desses animais, incluindo:

Marcação territorial: ao liberar essa substância, eles marcam o território, deixando mensagens químicas para outros animais;

Entender a importância dos feromônios ajuda a aprimorar a interação e o cuidado com os gatos (Imagem: antibydni | Shutterstock)

Uso de feromônios sintéticos

Devido à importância dos feromônios na comunicação e no bem-estar dos gatos, produtos sintéticos com feromônios têm sido desenvolvidos para uso na medicina veterinária. Eles são comercializados como difusores, sprays ou coleiras e podem ser utilizados para reduzir o estresse e a ansiedade dos gatos em situações como mudanças de ambiente, visitas ao veterinário ou introdução de um novo membro na família.

Em suma, os feromônios dos gatos desempenham um papel vital na comunicação, marcação territorial e no comportamento social desses animais. São mensageiros químicos que transmitem informações importantes para os gatos, essenciais para o estabelecimento e a manutenção das relações sociais entre eles. Nesse sentido, compreender a importância dos feromônios ajuda a aprimorar a interação e o cuidado com esses adoráveis felinos.