Em 1938, a Áustria não participou da Copa por causa da Alemanha de Hitler

A anexação do país pelo Terceiro Reich, às vésperas da Segunda Guerra, comprometeu uma grande geração de jogadores

Com a possível desistência do Irã de disputar a Copa de 2026, volto a 1938 para contar uma história do futebol que também é marcada pela guerra. O mundial daquele ano foi disputado de 4 a 19 de junho, na França. A Europa já vivia os temores de um novo conflito armado no planeta, que começaria em primeiro de setembro.

A equipe da Áustria já estava garantida na competição quando Hitler anexou o país ao Terceiro Reich, em 12 de março, processo que ficou conhecido como Anschluss. A seleção austríaca era uma das grandes sensações dos anos 30 no continente europeu. Chamado de Wunderteam (equipe milagrosa ou equipe maravilha), o grupo chegou às semifinais da Copa de 1934, quando foi eliminada pela Itália. Treinada por Hugo Meisl, o selecionado contava com grandes jogadores como Matthias Sindelar, apelidado de “homem de papel” por causa da grande habilidade em campo.

Quando a Áustria foi anexada, Hitler obrigou que os principais jogadores austríacos a participar da Copa de 1938 com a camisa da Alemanha. Entretanto, Sindelar, que era judeu, se recusou a defender as cores germânicas. Já em janeiro de 1939, aos 35 anos, o jogador foi encontrado morto em casa, sendo o suicídio uma das hipóteses.

Mas a estratégia do “fuhrer” de ganhar o mundial a qualquer custo não deu resultado. A Copa começou no dia 4 de junho com apenas um jogo. No Parc des Princes, em Paris, Alemanha e Suíça ficaram no empate. Nem duas prorrogações de meia hora foram suficientes para alterar o placar. Já no dia nove, as duas seleções voltaram a campo, no mesmo local. Os suíços surpreenderam o adversário com uma vitória por 4 a 2, e garantiram vaga nas quartas de final. No intervalo, quando os alemães venciam por 2 a 1, Hitler recebeu um telegrama da comissão técnica informando sobre o placar do jogo e ficou eufórico. O ditador alemão via na conquista da Copa uma forma de propagar o regime nazista, mas teve de engolir a derrota e a eliminação.