Leia a revisão da 888poker Brasil e descubra se essa plataforma é confiável; encontre os melhores bônus e dicas para abrir a sua conta em 5 minutos

Divulgação/8888 poker A plataforma é totalmente traduzida para o português e oferece suporte ao cliente de maneira eficiente



O 888Poker Brasil é um operador de jogos confiável e que processa pagamentos via Pix. São mais de cinco variações de torneios que você pode acessar dentro dessa plataforma que tem premiações da EGR Awards que confirmam sua segurança. Nossa revisão sincera mostrou que o 888Poker é confiável e tem muitas promoções para jogadores brasileiros. A oferta de novo jogador, junto com o programa de fidelidade e outros bônus são diferenciais. Leia tudo sobre essa plataforma nesta análise completa e sincera sobre ela.

Além disso, a plataforma é totalmente traduzida para o português e oferece suporte ao cliente eficiente, facilitando a experiência dos jogadores brasileiros, tanto iniciantes quanto os mais experientes.

888Poker Melhores bônus Programa de recompensas com freerolls Torneios especiais de pôquer MTTs, Knockout, e Mystery Bounty Crupiê ao vivo Não Métodos de pagamento Pix, MuchBetter, LuxonPay, Mastercard, Skrill, Payz, e NETELLER Idiomas Português, inglês, espanhol e ucraniano Jogar Agora no 888Poker

Cadastro 888Poker e processo de verificação

Fizemos um cadastro 888Poker para testar a plataforma e percebemos que foi possível abrir uma conta nesse site em menos de cinco minutos. Foi necessário apenas preencher os dados pessoais e confirmar o registro para que o processo fosse concluído.

Os passos para criar uma conta no 888Poker Brasil são estes:

Clique em “Cadastrar-se em 888Poker” no final deste passo a passo Selecione o botão de cadastro dentro do site 888Poker Complete os seus dados pessoais e siga para o próximo passo Informe seu endereço e as outras informações necessárias Siga adiante para criar seu nome de usuário e senha Finalize o registro no 888Poker clicando no botão para se cadastrar

Nenhuma verificação é necessária para abrir uma conta no 888Poker. Por outro lado, você precisará verificar os seus dados se quiser fazer um saque na plataforma. A verificação de conta no 888Poker é feita acessando o menu de retiradas e clicando em “Confirmar identificação” na caixa de diálogo que aparece. Depois é só clicar nos documentos para enviar uma imagem de cada um deles e, por fim, aguardar que a conta seja verificada.

Você consegue fazer o 888poker login depois de criar a sua conta nessa operadora e já pode baixar a plataforma no computador ou então jogar pelo navegador do seu dispositivo. Fica a seu critério optar pela melhor alternativa para jogar sua variação favorita.

Abrir conta no 888Poker

Bônus do 888Poker

Os bônus 888Poker podem ser encontrados na área de ofertas especiais da plataforma de pôquer online. As promoções passam por rodas premiadas, prêmios aleatórios, assim como early bird rakeback e até mesmo de novo jogador. O bônus de novo jogador 888Poker é de até US$ 1.000 com o código promocional WELCOME100 quando você depositar pela primeira vez na plataforma. Entretanto, para ter direito a essa promoção é necessário que o primeiro depósito seja de pelo menos US$ 10.

O sistema de liberação do bônus de novo jogador 888Poker é de 10 pontos para cada US$ 1 jogado dentro da plataforma. Nesse caso, sempre que juntar 100 pontos, o jogador terá direito ao saldo promocional de US$ 10 e assim por diante até que todo o valor seja liberado. A ativação do bônus do 888Poker é realizada em até 72 horas após a conquista do direito de receber essa oferta e o prazo para que ela seja utilizada é de até 90 dias. Depois desse período, o saldo promocional expira e é removido da sua conta.

Uma das promoções que chama a atenção são o 888Poker rakeback e a roda premiada. No caso da roda, por exemplo, você pode receber benefícios girando a roleta diariamente. Além disso, existe um programa de benefícios para os jogadores já cadastrados. O programa de benefícios do 888Poker é baseado em níveis onde você soma pontos e libera vantagens para a sua conta. A pontuação é acumulada com base na sua participação em jogos e vencendo os desafios que a plataforma cria.

Todos os jogadores cadastrados no 888Poker participam instantaneamente do programa de benefícios e podem acumular pontos para trocar por vantagens dentro do site.

Ganhar bônus no Poker888

Métodos de depósito e saque no 888Poker

Os depósitos no 888Poker são processados instantaneamente após serem pagos pelos jogadores e o valor mínimo que pode ser depositado nessa plataforma é de R$ 50. Já os saques podem levar até 10 dias para serem processados e o menor montante que pode ser sacado é de US$ 10. O 888Poker exige que seja feita uma verificação de identidade para que seja possível sacar os seus ganhos nessa plataforma. Outro ponto importante é que não são cobradas taxas para depositar e sacar nesse site.

É possível fazer o seu depósito no 888Poker abrindo o menu da sua conta e clicando no botão para depositar na parte de cima da plataforma. A etapa seguinte consiste em selecionar um método de sua preferência e preencher as informações para que seja possível pagar pela transação. Os saques no 888Poker, por outro lado, podem ser feitos clicando no botão de depósitos e selecionando a opção retirada no menu esquerdo da tela. Para concluir, a retirada pode ser processada escolhendo o método de sua preferência e preenchendo os dados para sacar.

Método de depósito Prazo de depósito Depósito mínimo Prazo de saque Saque mínimo Pix Instantâneo R$ 50 Até 5 dias US$ 10 MuchBetter Instantâneo R$ 50 Até 5 dias US$ 10 LuxonPay Instantâneo R$ 50 Até 5 dias US$ 10 MasterCard Instantâneo R$ 50 Até 6 dias US$ 10 Transferência bancária Instantâneo R$ 50 Até 10 dias US$ 10 Skrill Instantâneo R$ 50 Até 5 dias US$ 10 Payz Instantâneo R$ 50 Até 5 dias US$ 10 NETELLER Instantâneo R$ 50 Até 5 dias US$ 10

Como participar dos torneios do 888Poker

Os torneios que podem ser jogados na plataforma do 888Poker variam entre MTT, PKO, Mystery Bounty, eventos ao vivo e UKPL. Você encontra um torneio para participar diariamente nessa plataforma. Os torneios de poker MTTs contam com premiações para 10% a 15% dos participantes e quem vencer pode ter acesso a aproximadamente 30% do prêmio total. Uma característica importante dessa opção é que esse tipo de torneio costuma durar entre 10 e 12 horas no 888Poker.

O 888Poker oferece torneios PKO em que você pode ter acesso a uma recompensa adicional se eliminar algum jogador da mesa. O Mystery Bounty, por sua vez, tem um sistema similar, onde a premiação por cabeça dos jogadores é secreta e você só sabe quanto é ao eliminá-lo da disputa. O guia completo sobre torneios de poker no 888Poker pode ser encontrado dentro do site oficial dessa plataforma. Basta clicar no menu na parte de cima da operadora para ler mais sobre como cada torneio funciona.

Já dentro da plataforma do 888Poker aparecem os torneios no final da página inicial. Nesse local estão disponíveis o cacife, que nada mais é do que o buy-in para participar do torneio, assim como a premiação total oferecida aos jogadores. A variedade de torneios de poker online no 888Poker é muito maior do que o que outras plataformas oferecem. Apesar dos freerolls serem mais restritos, eles também podem ser encontrados dentro da operadora.

Com atualizações constantes e torneios especiais em datas comemorativas, o 888Poker mantém seu calendário sempre atrativo, oferecendo oportunidades extras para jogadores em busca de premiações diferenciadas e experiências emocionantes.

Jogar no 888Poker

Vantagens e desvantagens do 888Poker

Os prós e contras do 888Poker vão desde as vantagens de aceitar Pix para depósitos e saques, assim como a boa variedade de promoções. Já os contras passam por um valor de depósito mínimo relativamente elevado e o prazo de saque um pouco acima da média. Mesmo com esses pontos negativos, o saldo da experiência no 888Poker é positivo, especialmente para quem valoriza segurança, variedade de torneios e suporte voltado ao público brasileiro.

Prós Contras Aceita Pix para depósitos e saques Depósito mínimo um pouco elevado Boa variedade de promoções com programa de fidelidade Prazo de saque via Pix é um pouco longo Oferta variada de torneios de poker online Baixa variedade de freerolls

O 888Poker é confiável e seguro

O site do 888Poker Brasil é confiável e seguro para brasileiros por ser uma empresa que está presente no mercado desde 2002. No início, a marca se chamava Pacific Poker e depois passou a ter o nome atual.

O excesso de certificações e premiações é tanto que fica até difícil saber por onde começar para destacar que o site do 888Poker é seguro. Na parte de baixo do site oficial da operadora estão disponíveis prêmios como:

Software mais aprimorado

Melhor software para iniciantes

Destaque na EGR Awards em 2021 e 2022

As licenças do 888Poker também são listadas na página inicial da plataforma, com selos da Comissão de Jogos do Reino Unido e da Autoridade de Jogos de Malta, bem como do Governo de Gibraltar. O poker 888 faz parte da 888Group, uma empresa listada na bolsa de valores de Londres que segue todas as diretrizes internacionais para oferecer seus serviços aos jogadores brasileiros e estrangeiros.

Entrar no 888Poker

Outros jogos do 888Poker

O 888Poker não tem outros jogos que podem ser jogados dentro da sua plataforma. A única opção que os jogadores encontram é abrir uma mesa de torneio e jogar esse jogo de cartas com os torneios que estão listados no site ou no programa para computador. Você consegue baixar 888Poker e também encontrará apenas mesas para jogar esse jogo de cartas. O ponto positivo de abrir o navegador é que você não precisa fazer nenhum download em seu computador para acessar a mesa de sua preferência.

A oferta 888Poker também está disponível pelo navegador ou fazendo o download da plataforma. Mas não existem outras promoções que podem ser encontradas para jogar como cassinos ao vivo oferecem.

Apesar de se dedicar exclusivamente ao poker, o 888Poker compensa a ausência de outros jogos com uma estrutura robusta, ambiente seguro e foco total na experiência dos jogadores dessa modalidade. O layout é intuitivo tanto na versão web quanto no aplicativo, permitindo fácil navegação pelas mesas e torneios disponíveis. Para quem busca uma plataforma especializada em poker, essa proposta mais enxuta pode ser até vantajosa, já que todos os recursos são voltados para otimizar as partidas. Ainda assim, jogadores que procuram slots, roletas ou outros jogos de cassino talvez sintam falta de opções mais diversificadas no site.

Perguntas frequentes sobre o 888Poker Brasil

O 888Poker dá bônus para novos jogadores?

O 888Poker dá bônus para novos jogadores até US$ 1.000 para quem faz um primeiro depósito de pelo menos US$ 10 com o código promocional WELCOME100. É importante ler os termos e condições aplicáveis antes de ativar essa oferta em sua conta.

O 888Poker é confiável no Brasil?

O 888Poker é confiável no Brasil por respeitar as regras brasileiras. Suas licenças da Comissão de Jogos do Reino Unido, Governo de Gibraltar e Autoridade de Jogos de Malta confirmam que essa plataforma segue as leis internacionais e é segura para você abrir a sua conta.

Existe uma versão em português do 888Poker?

Existe uma versão em português do 888Poker que você pode acessar selecionando esse idioma na parte de cima da tela. Outros idiomas da plataforma são espanhol, ucraniano e inglês.

Depósitos no 888Poker são confiáveis?

Os depósitos no 888Poker são confiáveis por serem processados por métodos seguros. Um bom exemplo é o pagamento via Pix, alternativa criada pelo Banco Central e que conta com toda a segurança do governo federal.

Como apostar no 888Poker?

Suas apostas no 888Poker podem ser feitas abrindo essa plataforma de poker e criando a sua conta. A etapa seguinte ao cadastro é um depósito para ter saldo para acessar a mesa de sua preferência e jogar nessa operadora.