Os melhores cassinos que pagam via Pix na hora permitem retirar seus ganhos sem demora nem burocracia; veja quais são os valores mínimos e como sacar

Divulgação Os jogos de cassino que pagam no Pix ficam fora do alcance de pessoas que não deveriam poder usar essas plataformas



Os cassinos que pagam via Pix permitem ao jogador brasileiro movimentar seu dinheiro com segurança e praticidade nas melhores plataformas legalizadas do país. Dá para iniciar sua experiência de jogo em poucos instantes depositando em poucos cliques – e, caso sua sessão tenha sido bem-sucedida, é possível retirar seus ganhos sem nenhuma demora.

Apesar de toda essa facilidade, é preciso ficar atento a algumas coisas, como valor mínimo para depositar e sacar. Além disso, você precisa se certificar de que está jogando num site realmente confiável e regularizado junto ao governo brasileiro. Então confira a seguir nosso guia de jogos de cassino que pagam no Pix e comece a se divertir com total confiança.

Melhores cassinos que pagam via Pix em 2025

Esportes da Sorte – Depósitos e saques que caem na hora

OnaBet – Sistema de pagamento rápido, seguro e confiável

Betano – Diversas promoções e vantagens para cassino

Stake – Plataforma 100% legalizada com excelente serviço

bet365 – Referência internacional de jogos online seguros

1xBet – Cassino completo com pagamentos instantâneos

Esportes da Sorte

Uma das plataformas de apostas e jogos online que mais crescem no Brasil, Esportes da Sorte casino é um site realmente completo, que permite criar uma conta e verificá-la em questão de minutos. Aí basta cadastrar uma chave Pix e ficar à vontade para jogar slots, jogos de crash, roletas, blackjack e muito mais. A partir do momento que sua conta estiver OK e que seu Pix estiver devidamente registrado, todos os depósitos e saques serão instantâneos.

Esse cassino também se destaca pelos limites mínimo e máximo que servem muito bem a todos os perfis de jogador – começando pelo depósito de apenas R$1 e chegando a ótimos R$150.000, caso o cliente seja realmente top. Por falar em jogadores VIP, a casa oferece vantagens bacanas aos clientes mais assíduos e promove missões que podem render um monte de benefícios – incluindo rodadas grátis em slots populares.

Serviço de atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana

Excelente experiência mobile, sem nenhuma perda de qualidade

*Autorizada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (Ministério da Fazenda), por meio da Portaria SPA/MF nº 136, de 23 de janeiro de 2025.

Onabet

Um cassino que paga via Pix sem nenhuma demora – e que conta com uma sensacional lista de jogos dos melhores provedores de software do mercado. É mesmo uma fórmula de sucesso, e você logo perceberá que jogar no Onabet cassino proporciona vantagens muito bacanas. Dá para começar a jogar com apenas R$5, e caso você seja um apostador de alto nível, é possível depositar até R$50.000 por vez usando Pix.

Assim como nas outras plataformas top legalizadas, não há tempo de espera para a grana cair na conta – e isso vale também para o momento da retirada, que é feita sem demora a partir do momento que você tiver cadastrado sua chave Pix. Há duas opções de depósito à sua escolha, com Pix processados pela Paybrokers ou Zrobank – serviços de pagamento de altíssimo nível que protegem cada transação.

Versão mobile que roda muito bem tanto no Android como iPhone

Promoção do jogo responsável com diversas ferramentas úteis

*Autorizada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (Ministério da Fazenda), por meio da Portaria SPA/MF nº 136, de 23 de janeiro de 2025.

Betano

Os melhores jogos de cassino que pagam no Pix estão aqui. Betano é uma marca forte no mercado europeu e chegou com tudo no Brasil – e, como não poderia deixar de ser, tem depósitos e saques rápidos usando o sistema de pagamentos mais popular do país. E mais: além do Pix, aqui também é possível fazer depósitos via transferência bancária online para clientes da Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco e Nubank.

Apesar dessa alternativa estar disponível, o Pix é mesmo o favorito dos jogadores Betano, pois é instantâneo (a transferência bancária pode levar alguns minutos) e tem limites mais amplos – de apenas R$5, ideal para quem está só começando, até R$20.000, valor mais condizente com os hábitos de clientes VIP. Por falar neles, aqui há vantagens bacanas aos jogadores mais assíduos – o Clube Betano oferece muitas recompensas valiosas.

Torneios de slots consagrados com premiações elevadas

App exclusivo para Android e versão mobile top para iPhone

*Jogue com responsabilidade. Aplicação SIGAP 0001/2024, autorizado por SPA/MF Portaria No. 246 de 2025.

Stake

Além de ser uma referência no mercado de apostas esportivas (é fortíssima não apenas no futebol como também em UFC e Fórmula 1), a marca Stake também é sinônimo de jogos de cassino de altíssimo nível – incluindo títulos exclusivos e originais da casa, que você vai poder curtir depositando com Pix com total segurança. O valor mínimo para depositar é até maior do que na maioria dos concorrentes (R$20), mas a experiência de jogo é top.

Além disso, o limite máximo de cada transferência para sua conta é de R$100.000, bastante conveniente para jogadores de alto nível. E, para completar, há uma vantagem que agrada a clientes de todos os perfis: aqui não há retirada mínima, ou seja, dá para sacar qualquer valor que estiver em sua conta sem nenhuma espera nem tempo para processamento. Com uma interface fácil de usar, ótimo atendimento e pagamentos seguros, é uma ótima pedida.

Suporte ao vivo 24 horas por dia atendendo em português

Ferramentas de jogo responsável, incluindo calculadora mensal

bet365

Uma gigante entre os cassinos que pagam via Pix, bet365 é a plataforma de jogos online mais famosa do Brasil. Ela serviu de porta de entrada para muitos jogadores e apostadores brasileiros que começaram nesse universo anos atrás – e segue entre as favoritas entre os jogadores de todos os níveis. Se você é iniciante, esse é um ótimo lugar para começar, até pela facilidade de fazer seu cadastro e movimentar seu dinheiro.

Os depósitos mínimos são de apenas R$5 e é possível transferir até R$20.000 por vez – e seu dinheiro cai na conta na hora, permitindo explorar o incrível catálogo do cassino bet365 em poucos instantes. A retirada também é simples e imediata, começando em apenas R$20 – é só verificar sua conta uma única vez que todas as operações subsequentes são feitas sem nenhuma espera. E caso você tenha alguma dúvida ou problema, é só acionar o ótimo serviço de atendimento da casa, um dos melhores do mercado.

Recompensas semanais dentro do clube de fidelidade bet365

Um dos campeões em jogos de cassino originais e exclusivos

*Jogue com responsabilidade! Proibido para menores de 18 anos!

1xBet

Apesar de ter um valor mínimo de depósito um pouco superior à média, de R$10, o cassino 1xBet permite movimentar seu dinheiro com facilidade e rapidez usando Pix – tanto na hora de carregar sua conta como no momento de retirar os ganhos, o processamento é imediato e você não perde tempo esperando. É só colocar algum crédito e começar a explorar todas as opções de jogos como slots, crash, bingo, roleta, blackjack, bacará.

Ainda que o 1xBet cassino não ofereça mais todas as opções disponíveis antes do início da regulamentação no Brasil – era possível usar diversas carteiras eletrônicas, cartões e cripto – o Pix é sem dúvidas um substituto à altura, permitindo movimentar seu dinheiro de forma totalmente segura, cumprindo as novas regras do setor. Assim como nos demais sites top, você não paga nenhuma taxa ou tarifa na hora de depositar e sacar.

Excelente catálogo de jogos com muitos provedores de software

Mesas ao vivo com crupiês que falam diversos idiomas diferentes

Cinco passos simples para usar o Pix em cassinos online

Começar a jogar com Pix num cassino brasileiro legalizado é muito simples. Você só tem de seguir os passos a seguir para começar:

Realize seu cadastro ou, se já for cliente de um cassino que paga via Pix, faça o seu login. Lembrando que só maiores de 18 anos podem jogar e que todos os clientes têm de fazer uma verificação de identidade obrigatória nos sites do ramo. Cadastre sua chave Pix, que precisa corresponder exatamente ao CPF registrado na sua conta no cassino online. Tem conta conjunta? Não tem problema, elas são permitidas. Escolha o valor do depósito, obedecendo aos limites mínimo e máximo por operação que seu cassino online favorito estabelece. Na maioria dos casos, os valores são acessíveis a todos e atendem a necessidades dos jogadores dos mais variados perfis. Use o dinheiro depositado para curtir seu jogo de cassino favorito – slots, roletas, crash games, mesas de blackjack, bingo. E isso vale também para as mesas ao vivo, em que dealers de verdade comandam a ação. Se você se der bem no cassino, é só pedir a retirada de seus ganhos também via Pix – a retirada, assim como o depósito, é processada instantaneamente e você recebe na hora, diretamente numa conta bancária que estiver em seu nome, sem nenhuma taxa ou tarifa.

Depósitos e saques nos cassinos que pagam via Pix

Como você pode conferir na tabela acima, os cassinos que pagam via Pix na hora fazem o processamento instantâneo de seus pedidos de retirada e aí basta esperar a transferência eletrônica ser concluída, o que acontece em pouquíssimos instantes, questão de segundos mesmo. Ou seja: acabou o tempo em que era preciso aguardar o chamado prazo de espera das casas de apostas e cassinos, que às vezes levava um ou mais dias.

Com isso, esse quesito passou a ser praticamente indiferente na escolha de um casino para jogar – afinal, todos os sites legalizados listados acima processam depósitos e saques já na hora que você faz o pedido. Então isso quer dizer que todos os sites estão iguais quando se fala em formas de pagamento? Não exatamente: outro ponto importante são os limites.

Quanto mais amplos e abrangentes forem os valores disponíveis – tanto para depositar em conta como na hora de retirar seus ganhos – melhor para o cliente. Por exemplo: o cassino tem um incrível cardápio de jogos e muitas mesas ao vivo em português do Brasil, mas seu depósito mínimo é muito alto, limitando a participação de quem não quer gastar muito. Esse site, portanto, tem sua avaliação prejudicada.

O outro lado da moeda é o limite máximo. Como há jogadores de altíssimo nível, que estão nessa há anos e apostam montantes elevadíssimos com total convicção, o cassino precisa aceitar depósitos bastante altos, atendendo bem também a esse tipo de cliente. Em resumo – quanto mais flexível for seu cassino que paga via Pix, melhor.

Assim como ocorre no depósito, o saque também terá limites mínimo e máximo variando de cassino para cassino. Quanto menor for o limite, mais conveniente para o jogador, que não terá de esperar até chegar a um montante elevado em conta para sacar seus ganhos. Isso é especialmente importante para os jogadores casuais, aqueles que vão se divertir apenas ocasionalmente e não querem ficar esperando até juntar um valor alto na conta para sacar.

E vale ficar atento ainda a outros fatores importantíssimos quando o tema é movimentação financeira nos cassinos online legalizados:

Alguns poucos sites do ramo cobram “taxas de processamento” ou tarifas de depósito ou saque. Nem precisamos dizer que você deve evitar essas plataformas – afinal, se há uma boa oferta de cassinos que fazem suas transferências gratuitamente, não há motivo para você pagar por elas. Vale destacar que esses sites são uma pequena minoria hoje em dia – a concorrência com as plataformas que não cobram nada foi tirando o espaço deles.

Os jogos de cassino que pagam no Pix estão disponíveis apenas em reais. Muitas das plataformas que chegaram ao Brasil antes da regulamentação do setor aceitavam apostas em dólar, euro e outras moedas. Mas como o Pix funciona dentro do sistema financeiro e bancário nacional, só são aceitas transações na nossa moeda, seja na hora de depositar, seja no momento da retirada. Apostas em outras moedas não são mais aceitas no país.

Se você não tem uma chave Pix ou não está com uma conta bancária em seu nome (vale também conta conjunta), não será possível se divertir nos sites legalizados. Vale ressaltar esse ponto porque as plataformas só podem processar depósitos e pedidos de saque com contas bancárias registradas com o mesmo CPF do jogador. Ou seja: não são apenas as pessoas com menos de 18 anos que não podem jogar; se você não tiver conta em banco, não dá para usar o Pix de outra pessoa, por exemplo. Isso visa evitar fraudes e promover o jogo responsável, dificultando o acesso indevido aos cassinos.

Bônus e ofertas especiais em cassinos com Pix

Com a regulamentação do setor, feita pela Secretaria de Jogos e Apostas do Ministério da Fazenda, os bônus de boas-vindas para novos clientes de cassino online foram proibidas. A nova legislação impede os sites do gênero de oferecer um reforço no cacife com base nos depósitos iniciais dos jogadores que abrem sua conta.

Isso não quer dizer, entretanto, que os cassinos que pagam via Pix não tenham nenhuma oferta ou promoção para atrair novos jogadores e premiar os clientes mais assíduos. Essas plataformas legalizadas estão oferecendo novas formas de recompensar os brasileiros – e a gente lista essas vantagens a seguir:

Cashback: esse é um benefício totalmente permitido pelas novas regras dos cassinos no país e que pode ser bastante interessante para quem curte slots, jogos de crash e até as rodadas de roleta e blackjack com crupiês reais ao vivo. Com o cashback, você recebe de volta parte da grana que eventualmente perder nas jogadas em que se der mal. Ou seja, a casa retorna um porcentual do dinheiro apostado, permitindo que você continue jogando e tenha recursos para se recuperar de uma jornada ruim. Clientes VIP podem receber taxas de cashback superiores aos demais jogadores.

Rodadas grátis: um presente que os jogadores de cassino online adoram receber, free spins são a chance de girar slots, por exemplo, sem precisar usar dinheiro depositado na sua conta. Há diversas formas de receber esse benefício: em promoções de lançamento de novos jogos, em ofertas enviadas por email para convencê-lo a retornar à plataforma, em recompensas de aniversário ou indicação de amigos. Alguns cassinos dão inclusive giros grátis como forma de cashback (ao invés de crédito em conta).

Torneios com prêmios: esse é um tipo de promoção que ganhou força no Brasil desde o veto aos bônus de boas-vindas. Com eles, os cassinos conseguem promover seus jogos mais destacados oferecendo grandes montantes em dinheiro para quem apostar nesses slots ou jogos de crash. Exemplo: você joga Aviator e, dependendo dos seus resultados, concorre a prêmios de milhares de reais (que são transferidos como saldo em sua conta).

Vale sempre destacar que esses novos tipos de promoções têm suas próprias exigências e regras – assim como acontecia na época dos bônus de boas-vindas, que tinham requisitos de apostas mínimos a serem cumpridos. Então não deixe de consultar termos e condições de cada oferta dos cassinos que pagam via Pix na hora antes de jogar. A promoção pode valer só para alguns jogos, exigir um valor mínimo de aposta, ter um prazo restrito, etc.

Vantagens e desvantagens dos cassinos que pagam via Pix

Há muitos pontos positivos e também alguns negativos nesta “nova era” dos jogos online no Brasil. Com a restrição aos demais métodos de pagamento (que vamos detalhar melhor no fim deste guia), os cassinos só estão ao alcance de quem tenha uma chave Pix cadastrada – ou seja, é preciso ter uma conta bancária em seu nome. Mas o que isso significa de forma prática na rotina dos jogadores?

Vantagens

Segurança: os jogos de cassino que pagam no Pix ficam fora do alcance de pessoas que não deveriam poder usar essas plataformas, ou seja, menores de idade e também os jogadores quem não tem uma conta bancária própria para movimentar seu dinheiro.

Praticidade: a partir do momento que você faz seu cadastro, verifica sua identidade e faz o registro de sua chave Pix, todos os pagamentos – tanto depósitos como saques – rolam sem demora nem burocracia, bastando escolher o valor da transação no cassino.

Rapidez: Os dias de espera até que a grana do cassino caísse na conta já ficaram para trás. Era comum ter de aguardar o processamento de seu pedido de transferência em site de aposta ou casino. Agora, absolutamente todos os melhores sites pagam na hora.

Desvantagens

Menor flexibilidade: Quando outras formas de depósito e saque eram aceitas para jogar cassino, o cliente podia escolher o meio mais conveniente dependendo de outros fatores. Quem gostava de somar milhas no cartão de crédito, por exemplo, ganhava pontos com o depósito usando esse método. E quem era remunerado via carteira digital podia usar seus recursos em qualquer moeda para jogar facilmente.

Menor concorrência: Seu cassino que paga via Pix deixou de ter vantagens a oferecer em relação aos demais sites do ramo. Antes, era possível ganhar bônus depositando com algum método de pagamento específico, por exemplo. Também dava para escolher o seu site ideal de acordo com a variedade de formas de pagamento que eram aceitas.

Métodos alternativos de pagamento em cassinos online

Antes da regulamentação das casas de apostas e cassinos online pelo governo brasileiro, a movimentação financeira nesses sites era bastante variada. Nos anos anteriores à entrada em vigor dessas regras, os jogadores podiam usar diversos métodos de depósito e saque:

Cartões de crédito das bandeiras Visa, Mastercard e outras

Carteiras eletrônicas como Skrill , NETELLER, MuchBetter, PicPay, Pay4Fun, etc.

Boleto bancário, com a possibilidade de depositar em dinheiro vivo

Transferência bancária, similar ao Pix, mas feita diretamente junto à instituição

Criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, Litecoin e muitas outras

Por muitos anos, o jogador brasileiro se acostumou a usar essas formas de pagamento – e a comparação entre as plataformas de jogos sempre levava em conta as facilidades para as transferências realizadas com esses métodos em cada site de apostas e casino da internet.

Agora, contudo, isso mudou de forma significativa. A transferência bancária é a única forma aceita de pagamento – e o Pix é a disparadamente a melhor opção, por ser imediata (ainda há a transferência direta via banco digital, mas ela pode levar alguns minutos). Aliás, fique de olho: se um site tiver métodos de depósito e saque diferentes, como cartões ou cripto, é provável que ele não seja legalizado no Brasil.

Essa novidade da legislação pode até ter impactado quem gostava de jogar com cartão ou com cripto, por exemplo, mas uma coisa é inegável: a segurança e a transparência ficaram reforçadas, uma grande vantagem dos cassinos que pagam via Pix na hora.

FAQ sobre cassinos que pagam via Pix

É seguro apostar com o Pix em cassinos online?

Sim, sem dúvida alguma. Esse é o método de pagamento autorizado pela legislação sobre os jogos e apostas online no Brasil. Ou seja: todos os sites devidamente legalizados pagam via Pix. Como as transações são feitas exclusivamente com a chave Pix do cliente (ou seja, identificadas pelo seu CPF), esse método permite evitar fraudes e possíveis problemas.

Existem taxas para pagar com Pix em cassinos online?

Não, pelo menos nos sites de jogos mais populares e confiáveis do mercado brasileiro. Se o cassino online onde você joga cobra alguma tarifa para depositar ou sacar com Pix, procure uma alternativa na lista de plataformas seguras contida neste guia. Afinal, não vale a pena o cliente ter de pagar para jogar – e isso serve também para as retiradas via Pix.

Há limites para transações via Pix nos sites de cassino?

Sim, existem limites mínimos e máximos tanto na hora de depositar como no momento de o jogador retirar seus ganhos. Aliás, esse é um quesito importante na hora de escolher o seu cassino que paga via Pix: caso os valores mínimos sejam elevados demais, por exemplo, é melhor ir procurar outro site, já que as transações devem caber no seu orçamento.

Qual é o jogo que dá para ganhar dinheiro por Pix?

Todos os jogos de cassino online disponíveis nas plataformas legalizadas no Brasil podem proporcionar ganhos reais e imediatos para saque no Pix. Ou seja: qualquer que seja o seu favorito – slots, jogos de crash, roleta, blackjack, bingo e outros – é possível obter retornos em dinheiro que podem ser retirados sem demora nem burocracia usando o Pix.

Qual é o tempo de processamento de depósitos e saques pelo Pix?

Os melhores cassinos que pagam via Pix no Brasil sempre oferecem o benefício de fazer depósitos e saques instantâneos usando esse método de pagamento seguro. Ou seja, ficar esperando o dinheiro cair na conta é coisa do passado – com a regulamentação do setor e a legalização dos sites, todos os cassinos top pagam em questão de segundos com o Pix.