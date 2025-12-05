Aprenda a apostar no basquete em 2026 nos melhores sites de apostas do Brasil; descubra as melhores dicas e estratégias para fazer a sua aposta

Apostar no basquete é algo que você pode fazer criando a sua conta em uma casa de apostas e depois fazendo um depósito para confirmar seu palpite. Essa possibilidade está disponível para muitos mercados esportivos.

Vale a pena conhecer todas as opções de como apostar em basquete lendo este tutorial completo sobre palpites na NBA e em outras ligas do basquetebol mundial. Com isso, você consegue ter muito mais confiança para fazer a sua aposta em um site confiável de verdade.

Descubra os melhores sites para apostar no basquete no Brasil

Estes são os melhores sites para apostar no basquete:

Esportes da sorte – Site com depósito mínimo de 1 real para apostar no basquete

Onabet – Melhor site para iniciantes em apostas no basquete e outros esportes

Stake – Retiradas ilimitadas para ganhos ao apostar no basquete

Betano – Melhor aplicativo de apostas em basquete do Brasil

bet365 – Odds mais competitivas e ampla cobertura ao vivo para basquete

1xBet – Enfoque no básico para apostas em basquete e futebol

Como funcionam as apostas em basquete – Passo a passo

Apostar no basquete funcionam como palpites esportivos em que você tenta acertar algo que vai acontecer ao longo da partida. Por exemplo, é possível fazer uma aposta em qual equipe vai vencer o jogo.

Apostas em basquete podem ser feitas seguindo este passo a passo:

Escolha um dos melhores sites de apostas em basquete que recomendamos acima. Crie uma conta selecionando o botão de cadastro e preenchendo as informações necessárias. Clique no botão de depósito para recarregar sua conta e ter saldo para apostar. Selecione os mercados que vão fazer parte do seu bilhete de apostas. Complete o valor da aposta no cupom esportivo e clique no botão para apostar. Esse passo a passo funciona para qualquer casa de apostas licenciada no Brasil.

O importante é você entender que as suas apostas no basquetebol são pagas apenas se você acertar a aposta. Caso contrário, o valor é considerado perdido. É por isso que os prognósticos de basquete precisam ser bem feitos.

Outro ponto importante a ser considerado ao aprender como apostar em basquete e é a particularidade da liga. Isso porque a modalidade inclui diversas competições, como é o caso da National Basketball Association (NBA) e do Novo Basquete Brasil (NBB), além da EuroLeague.

A variedade de competições e mercados para apostar no basquete vai depender do site que você escolheu para fazer a sua aposta. Em teoria, quanto mais opções estiverem disponíveis, melhor vai ser a sua experiência.

Odds de apostas em basquete explicadas

Odds de apostas são cotações que indicam a probabilidade de um mercado realmente acontecer. Em outras palavras, uma odd indica as chances que a sua aposta no basquete tem de ser vencedora e gerar um prêmio para você.

As odds para apostar no basquete costumam ser apresentadas como valores decimais em sites brasileiros. Para saber quanto você pode ganhar se a sua aposta for vencedora, basta multiplicar o valor apostado pela odd no momento que o palpite foi confirmado.

Vamos a um exemplo prático para explicar melhor como funcionam as odds no basquete. Digamos que o Boston Celtics vai enfrentar o New York Knicks pela NBA e as odds para o mercado de vencedor são as que aparecem na tabela abaixo.

Mercado Vitória do Celtics Vitória do Knicks Odds 1.91 1.98

Isso significa que uma aposta de R$ 100 na vitória do Celtics gera um pagamento em potencial de R$ 191. Já o mesmo valor apostado no resultado positivo para o Knicks tem um retorno em potencial de R$ 198.

Note que o mesmo valor apostado tem retornos diferentes para a vitória de cada equipe. O motivo dessa mudança é o fato do Boston ser favorito para vencer o New York. Por isso, a casa de apostas em basquete paga um prêmio menor para quem aposta no Celtics como vencedor.

Essa lógica se estende para outros mercados para apostar no basquete. Como cada mercado tem a sua especificidade, vale a pena conhecer as alternativas mais populares antes de decidir a sua aposta.

Principais mercados de apostas no basquete

Os principais mercados de apostas em basquete variam entre vencedor do jogo e total de pontos. Handicap e resultado no intervalo também são opções muito procuradas pelos apostadores. Entenda cada mercado de aposta nesse esporte a seguir para escolher a alternativa ideal para o seu palpite.

Vencedor da partida (moneyline)

Vencedor da partida é um mercado de basquete onde você tenta acertar a equipe que vai sair com a vitória ao final do jogo. Nesse caso, as opções para apostar são no resultado positivo para um dos times. Essa alternativa é a mais popular entre os apostadores.

As apostas no vencedor do basquete são muito recomendadas para quem está apenas começando a apostar nesse esporte. Afinal, esse tipo de palpite é muito mais fácil de entender do que outros mercados mais complexos.

Total de pontos (over/under)

Você pode apostar no basquete com base no total de pontos tentando acertar se a pontuação total de ambas as equipes vai ser acima ou abaixo de determinado valor. Por exemplo, se o total apresentado é de 230.5, isso indica que os dois times precisam pontuar mais ou menos que esse montante.

Note que as suas apostas no total do basquete vão ter como objetivo acertar se a pontuação vai ser acima ou abaixo do patamar estabelecido pela casa de apostas. Em alguns casos, além dos pontos marcados pelos dois times, o seu palpite também pode ser com base nos pontos de cada equipe.

Handicap (ou spread)

Handicaps no basquete são apostas que consideram uma margem de pontos para os times. No caso do handicap -20.5, por exemplo, indica que o time saiu com uma desvantagem de 20.5 pontos no placar e precisa vencer por, pelo menos, 21 pontos de diferença para que a aposta seja considerada ganha.

Já o handicap de +20.5 no basquete indica que a equipe tem a vantagem de pontuação para o seu adversário e, mesmo que perca por 20 pontos de diferença, é considerada vencedora para o pagamento da aposta.

Resultado no intervalo/final

Existe a possibilidade de apostar no basquete em como vai acabar o jogo no intervalo e ao final da partida. Nesse caso, são apresentadas opções dos possíveis resultados que podem ser alcançados quando os dois primeiros quartos acabarem e quando o confronto finalizar.

No caso do jogo Celtics e Knicks, por exemplo, o mercado resultado no intervalo/final pode ser Boston/Boston. Isso indica que a sua aposta vai ser no Celtics vencendo o jogo quando os dois primeiros quartos acabarem e no momento em que o confronto acabar.

Margem de vitória

A margem de vitória ao apostar no basquete é um mercado que oferece a opção de apostar na diferença entre as equipes ao final do jogo. Voltando ao exemplo do Celtics, uma margem de vitória pode ser ganhar por 6 ou mais.

A aposta em 6+ indica que você acredita que o time em questão vai vencer o seu adversário com 6 ou mais pontos de diferença entre as equipes ao final da partida. No geral, a variedade de opções de margens pode ser 3, 7, 12 ou 14-Way, com a diferença sendo o número de opções que você tem disponível.

Primeiro a chegar aos “X” pontos

Apostas em primeira equipe a chegar a X pontos são palpites em qual time vai alcançar um número específico de pontuação. Como exemplo, digamos que o patamar estabelecido pela casa de aposta é de 20.

Nesse caso, o time que conseguir alcançar 20 pontos primeiro no placar é considerado o vencedor para esse mercado. É por isso que você precisa escolher uma das equipes ao entender como apostar em basquete nessa opção.

Dicas para apostar no basquete

As melhores dicas para apostar no basquete são acompanhar os jogos e verificar o retrospecto das equipes antes de apostar. Essas informações ajudam a decidir pela melhor aposta com base nas opções disponíveis para você.

Estas são as melhores dicas para apostar no basquete:

Veja os jogos ao vivo: acompanhe as partidas em tempo real em casas de apostas ao vivo ou pela televisão para saber o que realmente acontece no jogo antes de fazer a sua aposta.

Foque em um campeonato: é difícil acompanhar todos os campeonatos de basquete, por isso, é melhor focar em apenas uma competição ao apostar.

Confira o retrospecto dos times: busque pelas estatísticas de cada equipe para avaliar a média de pontos, desempenho por quarto, entre outras informações úteis para decisões de apostas.

Considere eventuais ausências: podem existir lesões e suspensões que atrapalham o desempenho dos times e a ausência de atletas importantes não deve ser dispensada.

Deixe sua torcida de lado: é normal torcer para um time de basquete, mas é essencial apostar com responsabilidade e não com o coração.

Fazer apostas múltiplas e aproveitar os bônus de apostas em basquete são outras dicas relevantes para apostar nesse esporte.

O mais importante é criar prognósticos que façam sentido com base nos fundamentos analisados para fazer o seu palpite. Dessa maneira, a tendência é de que você faça melhores escolhas do que simplesmente fazer a sua aposta aleatoriamente com base apenas na sua torcida.

A diferença de regras entre o basquete da NBA e o da FIBA

A NBA e a Federação Internacional de Basquete (FIBA) têm regras diferentes para o tempo de jogo e limites de faltas por jogador. Além disso, ambas as organizações trabalham com uma quantidade distinta de pedidos de tempo e a possibilidade de defesa do garrafão.

É na tabela abaixo que você encontra as principais diferenças entre as regras da NBA e da FIBA:

Regra NBA FIBA Duração do jogo 4 quartos de 12 minutos 4 quartos de 10 minutos Limite de faltas por jogador 6 5 Pedidos de tempo 6 5 Tempo no garrafão Até 3 segundos Indefinido

A NBA acaba sendo a principal liga de basquete dos Estados Unidos e também inclui uma equipe do Canadá. Já a EuroLeague, EuroCup e Liga ACB são as principais competições europeias de basquetebol.

Confira um descritivo de cada campeonato para entender suas particularidades:

NBA: liga que envolve 30 franquias, sendo 29 delas dos Estados Unidos e uma do Canadá, com o total de 82 jogos durante a temporada regular, com as seis melhores de cada conferência seguindo para os playoffs.

NBB: 20 times jogam pela principal competição de basquete do Brasil, onde as equipes jogam jogos de ida e volta e os 16 mais bem classificados avançam para os playoffs em busca do título.

EuroLeague: principal liga de basquete da Europa, com 20 equipes jogando 38 jogos cada uma delas, onde as 6 melhores avançam para os playoffs e outros se classificando para o Play-In Showdown em busca da qualificação.

EuroCup: as 6 melhores equipes de cada grupo avançam aos playoffs da EuroCup em confrontos diretos para decidir o campeão da copa.

Liga ACB: também chamada de Liga Endessa, essa competição reúne 18 times, com as 8 melhores avançando aos playoffs e participando de um confronto direto para decidir quem vence o campeonato.

Como evitar erros comuns ao apostar no basquete

A melhor maneira de evitar erros comuns em como apostar em basquete é acompanhar a competição que você quer fazer a sua aposta. Por exemplo, se pretende fazer palpites na NBA, então assistir aos jogos do torneio americano é a melhor maneira de se preparar.

Estas são as melhores dicas para evitar erros ao apostar no basquete:

Preparar a sua banca antecipadamente para não ultrapassar o valor destinado a apostar.

Apostar com base em previsões e palpites de basquete bem fundamentados.

Analisar o retrospecto dos times que fazem parte da partida.

Fazer apostas apenas em casas de apostas confiaveis .

Comparar as cotações de apostas para ter a certeza de que escolheu as melhores odds.

É com essas dicas que você evita erros comuns ao apostar no basquete, como escolher odds que não são tão valorizadas, fazer a sua aposta apenas com o coração, entre outras atitudes que não são recomendadas.

É possível fazer apostas ao vivo no basquete

É possível fazer apostas ao vivo no basquete quando você acessa uma casa de aposta com o jogo de basquetebol acontecendo em tempo real. Esse tipo de palpite tem seus pontos positivos e negativos para o apostador.

A grande vantagem de apostar ao vivo é poder encontrar oportunidades em tempo real e reagir mais rapidamente na medida em que a partida acontece. Em alguns casos, pode ser melhor encerrar o seu palpite sem esperar até o final do confronto.

Isso reduz o risco de perder toda a aposta no basquete. Outro ponto interessante das apostas ao vivo nesse esporte é a capacidade de encontrar mercados que nem sempre estarão disponíveis nos palpites pré-jogo.

O ideal é sempre considerar as apostas ao vivo para incluir em seu cupom mercados em tempo real. Além disso, é essencial acompanhar o confronto para solicitar o cash out, quando ele for uma boa ideia, na sua análise.

Note que o sistema de pagamento das apostas ao vivo segue a mesma lógica do pré-jogo. Ou seja, é preciso que o seu palpite seja considerado vencedor para que o prêmio seja pago com base no valor apostado e na odd selecionada no momento da aposta.

Perguntas frequentes sobre apostar no basquete

Como apostar no basquete?

Crie uma conta em uma casa de apostas no basquete e faça um depósito para apostar. Depois do saldo ser recarregado, entre na área de basquetebol e faça a seleção do mercado para o seu palpite, confirmando o valor apostado e finalizando a aposta.

Quem pode apostar no basquete?

Qualquer pessoa com 18 anos ou mais que seja elegível às apostas esportivas de acordo com a lei brasileira pode apostar no basquete. Além disso, é preciso respeitar os termos e condições da plataforma que abriu a sua conta.

Como funcionam as apostas na NBA?

Apostas na NBA funcionam como palpites esportivos onde você seleciona o mercado que pretende apostar e confirma o valor apostado no cupom. O único diferencial é o fato do palpite ser feito na liga norte-americana, ao invés de ser computado em outras competições.

Qual é o melhor mercado para apostar no basquete?

O melhor mercado para apostar no basquete é o de vencedor por ele ser mais simples para acertar e ideal para iniciantes que ainda estão começando as apostas no basquetebol. No entanto, também existem boas opções para fazer o seu palpite em handicap, totais e outros mercados.

Como as probabilidades são calculadas no basquete?

Probabilidades no basquete são calculadas com base no retrospecto das equipes e na forma recente do seu elenco. Lesões de jogadores importantes e fatores externos também podem influenciar as odds do basquetebol.