A final da Copa do Brasil 2025 é a última grande chance para você se divertir nas melhores casas de apostas neste ano; veja como fazer seu palpite

Divulgação Jogo marca a conclusão do ano em que as apostas enfim foram 100% legalizadas e regulamentadas no Brasil



Vasco x Corinthians na grande final da Copa do Brasil 2025 marca o encerramento da temporada no calendário do futebol brasileiro. Com isso, a decisão de domingo (21/12), no Rio, acaba sendo também uma última oportunidade para que os fãs dos palpites em esportes se divirtam com o futebol nacional nas casas de apostas. Depois disso, só na estreia das competições estaduais, em meados de janeiro.

O jogo marca a conclusão do ano em que as apostas enfim foram 100% legalizadas e regulamentadas no Brasil. E após o primeiro jogo, no meio de semana, em São Paulo, o Vasco passa a ser ligeiro favorito, pois vai decidir em casa. Mas o Corinthians segue muito vivo – e, neste guia você confere tudo o que é preciso saber para fazer palpites na grande decisão, incluindo dicas, tipos de mercados e estatísticas.

Vasco x Corinthians – Quando e onde será o jogo?

A segunda e decisiva partida da final da Copa do Brasil 2025 acontece neste domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Após disputar a partida de ida como visitante, sofrendo a pressão da Fiel na Neo Química Arena, o Vasco jogará diante de sua torcida no grande palco do futebol brasileiro – uma ajuda e tanto.

Vale destacar que enquanto o Corinthians percorreu uma trajetória mais tranquila nas etapas anteriores – ele só sofreu de verdade nas semifinais com o Cruzeiro – o Vasco superou muitas adversidades e contrariou o favoritismo de dois de seus grandes rivais, Botafogo e Fluminense, nas etapas anteriores do mata-mata nacional.

Por que vale apostar nesse jogo

Como essa final vai fechar a temporada brasileira e encerrar o ano no futebol nacional, trata-se da última grande chance para o apostador se divertir com uma partida de peso e relevância em 2025. De quebra, a decisão envolve duas das cinco maiores torcidas e dois dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro.

Como as finais costumam ser decididas nos detalhes, esse é um jogo ainda mais legal de se acompanhar e apostar, pois o desafio de cravar um palpite nessas circunstâncias é ainda maior. O fato de a decisão rolar no finzinho da temporada, com equipes já bem desgastadas, torna tudo ainda mais dramático e envolvente.

Melhores sites para apostas na final da Copa do Brasil 2025

Esportes da Sorte – Odds muito vantajosas

Onabet – Grande variedade de mercados

Stake – Ótima opção para apostas ao vivo

Betano – Patrocinadora da Copa do Brasil

bet365 – Marca de referência em apostas

1xBet – Depósitos e saques instantâneos

*Jogue com responsabilidade! Proibido para menores de 18 anos!

**Todas as ofertas e promoções citadas neste texto possuem regras e condições próprias; portanto, é recomendável consultar todos os termos e condições antes de fazer o cadastro no site.

Apostas ao vivo em Vasco x Corinthians

Uma das formas mais bacanas de colocar suas fichas na grande decisão é apostar ao vivo, explorando os mercados atualizados em tempo real nos melhores sites do ramo. A chance de fazer palpites rápidos, refletindo o que está rolando em campo, é uma ótima pedida para uma final desse porte, até por tudo o que ela representa.

Como jogos desse tipo costumam ser decididos nos detalhes e geralmente envolvem equipes parelhas, que basicamente se equivalem nem sempre os prognósticos pré-jogo são capazes de indicar o que vai rolar. Um exemplo disso aconteceu antes do jogo de ida, quando Matheus Carvalho, do Vasco, sentiu uma lesão ainda no aquecimento.

Quando você opta pelas apostas ao vivo, sua chance de seguir a intuição, observar as circunstâncias do jogo e buscar bons retornos de acordo com cada lance aumenta. Em função de mudanças táticas, possíveis lesões, cartões e até decisões do VAR, você vai poder recalibrar a estratégia de aposta e explorar mercados diferentes.

Digamos que o Corinthians iniciou o jogo melhor, mas perdeu um de seus atacantes de peso, como Memphis ou Yuri Alberto, por lesão ou cartão. A chance de gol do visitante deve diminuir drasticamente – e as odds dinâmicas dos mercados ao vivo refletem isso na hora. Saiba reagir com agilidade a esses desdobramentos e você vai se dar bem.

Principais mercados de apostas

As melhores casas de apostas costumam oferecer sempre um cardápio básico de tipos de palpites. Mesmo em jogos de divisões menores ou categorias de base, há sempre a possibilidade de apostar no vencedor do jogo, no placar exato, etc. Mas quando chega a hora de uma final de campeonato, as opções geralmente aumentam bastante, com a abertura dos mais variados mercados referentes a cada aspecto da partida decisiva. É o caso deste Vasco x Corinthians – que colocará à sua disposição dezenas de opções, com as mais variadas cotações e possibilidades.

Moneyline (1×2)

Começamos pelo mercado mais popular nas apostas em futebol no Brasil: o palpite em que vai ganhar o jogo (ou se haverá empate). Aqui não tem segredo – você escolhe um dos três desfechos possíveis e torce para ele se confirmar, independente de quem será o campeão no placar agregado ou qual será o marcador final. Como tudo dependerá da soma dos placares dos jogos de ida e de volta, o moneyline pode ser uma ótima pedida aqui, pois você terá uma noção bastante clara do que cada time precisa nesse duelo do fim de semana no Maracanã.

Aposta em quem será o campeã

Mais uma opção interessante dentro desse contexto de mata-mata e placar agregado. O mercado de aposta em quem fica com a taça inclui a possibilidade de pênaltis, por exemplo, ou mesmo uma derrota do time que entrou com vantagem após a ida. Tudo é contabilizado nas cotações para o segundo jogo e você aposta simplesmente em qual será o campeão da Copa do Brasil, independente do resultado exato da partida. Antes do jogo de volta, título do Vasco pagava 1,66 para 1 e Corinthians campeão, 2,10.

Mercados de gols

Com exceção de uma ou outra partida muito atípica, as finais costumam ter marcador baixo, várias vezes com só um dos times balançando as redes. A chance de apenas a equipe da casa marcar, por exemplo, aumenta, ainda mais se o visitante fez vantagem na primeira perna da decisão. Os mercados referentes aos gols, portanto, são uma das partes mais bacanas das apostas em decisões como a de domingo.

Apesar de um bom número de finalizações na ida sete do Corinthians, doze do Vasco – o placar ficou no zero. Pelo que se viu no primeiro jogo, as apostas em menos de 2,5 gols, por exemplo, estão interessantes. Outros mercados promissores para domingo: o placar exato, tentando cravar o resultado final da segunda partida, e o ambos marcam gol levando em conta, claro, que é tudo ou nada no Maracanã e ambos vão perseguir a vitória na finalíssima.

Apostas nos jogadores

Todo mundo sabe que final é lugar de jogador “grande” – ou seja, partidas desse tipo costumam consagrar aquele tipo de atleta com grande poder de desequilibrar o duelo. No caso de Vasco x Corinthians, nomes como Memphis e Ryan surgem como astros e heróis e você pode escolher seu candidato a brilhar mais intensamente, fazendo um palpite em quem vai marcar gol, quem vai dar uma assistência, etc.

Além, há outros mercados referentes aos desempenhos individuais que não vão tratar de lances de efeito ou brilho ofensivo. Apostas em quem vai levar cartão amarelo ou vermelho, por exemplo, são uma excelente pedida, ainda mais pela tensão elevada de jogos desse tipo. Dá para investir ainda em número de finalizações de seu jogador favorito, quem vai abrir o placar, quem fechará o marcador. Opções não faltam.

Escanteios e total de cartões

Além de aparecer entre as possíveis apostas em atletas específicos, a aplicação de um ou mais cartões na final da Copa do Brasil pode aparecer também em palpites no total de advertências registradas em Vasco x Corinthians. Você pode jogar no total de cartão amarelo e vermelho de cada time e do jogo como um todo. Isso serve também para um mercado muito popular entre os brasileiros, que é o de total de escanteios.

Tenha em mente que o nervosismo dos times e a disposição de não arriscar na defesa leva os zagueiros a um número maior de rebatidas, resultando em mais escanteios. Da mesma forma, a vontade de ser campeão e o clima de “tudo ou nada” nas finais poderá proporcionar total de cartões mais alto do que de costume. Leve isso em consideração.

Mercados com handicap

Disponíveis em variações como handicap asiático e europeu, esse tipo de aposta é de aplicação um pouco menor em finais. Isso porque os mercados com handicap são mais indicados para cenários em que há um certo “abismo” técnico entre os times, e as odds para os palpites “ajustados” pelas margens impostas pelas casas ficam mais atraentes. Não é o caso de Vasco x Corinthians, mas mantenha essa opção como carta na manga dependendo do que estiver rolando no início do duelo.

Apostas especiais

Por fim, destacamos os mercados que dificilmente ficam à sua disposição em partidas comuns. As finais são ocasiões especiais, e portanto merecem palpites diferentes e de alto grau de entretenimento. Que tal a aposta na possibilidade de decisão por pênaltis? Ou ainda: qual será o total de defesas do goleiro Hugo Souza? Será que a bola parada treinada pelo técnico Fernando Diniz vai resultar em gol? Consulte os mercados de sua casa de apostas e escolha uma aposta especial para fazer sua diversão no domingo.

Análise dos finalistas e seus jogadores

Tanto Vasco como Corinthians oscilaram bastante ao longo da temporada, mas há uma coisa que une essas duas equipes: ambas mostraram enorme poder de decisão a partir das quartas de final da Copa do Brasil. Superando desafios significativos, elas foram na contramão dos prognósticos, derrubaram favoritos e chegaram para o último jogo desta temporada em busca de um grande título – e cada um à sua maneira.

Vasco da Gama

O Vascão foi a grande surpresa da reta final da Copa do Brasil. Após eliminar o União Rondonópolis e o Nova Iguaçu com facilidade nas fases iniciais, a equipe carioca foi às cobranças de pênaltis contra o Operário e despachou o CSA nas oitavas. A partir das quartas, a coisa começa a complicar: os rivais Botafogo e Fluminense entraram no seu caminho e o Cruzmaltino voltou a precisar dos pênaltis para avançar contra ambos.

Chama atenção o fato de Fernando Diniz ter conseguido equilibrar seu time depois de um segundo turno de Brasileirão bem abaixo do que se esperava. Houve um momento de embalo positivo, mas o Vasco acabou o Brasileirão com quatro derrotas nos últimos cinco jogos, ficando apenas na 14ª colocação e somando apenas dois pontos a mais que dois dos rebaixados à Série B, o Ceará e o Fortaleza.

A estrela do jovem Rayan foi fundamental para o Vasco passar pelos rivais cariocas e chegar à final assim como a técnica do goleiro Léo Jardim nas defesas de pênaltis. Mas a grande esperança é mesmo Rayan: sem orçamento para pagar grandes astros, o clube carioca recorreu à base para encontrar alguém capaz de fazer a diferença. Vale destacar também que Fernando Diniz soube aproveitar o que tinha em mãos e superar rivais ricos. A busca pelo título passa muito por seu sucesso.

Corinthians

A campanha do Timão na Série A foi apenas um pouco melhor que a do Vasco: a 13º posição ficou abaixo das tradições e até do orçamento do time, que conta com reforço caríssimo, Memphis Depay, um dos maiores salários do futebol nas Américas. E foi o holandês um dos principais responsáveis pelo time chegar até aqui, aparecendo nas horas mais importantes, como o jogo de ida contra o Cruzeiro (1 a 0, gol dele).

Antes de encarar a Raposa nas semis, o Corinthians eliminou Athletico-PR nas quartas e Palmeiras nas oitavas. Com exceção do mata-mata com o Furacão, ele era azarão – e despachar o arquirrival Palmeiras foi um dos pontos altos da temporada corintiana. A chance de coroar essa campanha com o título empolga a Fiel, que espera há anos por novo troféu de Copa do Brasil (o Corinthians é tri e venceu pela última vez em 2009).

Além da presença de Memphis, que realmente faz a diferença com sua técnica, e dos outros dois integrantes do trio “GYM”, Garro e Yuri Alberto, a estrela do goleiro Hugo e a experiência do técnico Dorival Júnior são os outros trunfos do Timão para a final. Ele é um grande conhecedor da Copa do Brasil e foi campeão com o Santos em 2010, com o Flamengo em 2022 e com o São Paulo em 2023 (eliminando o próprio Corinthians).

Estatísticas que podem ajudar em seus palpites

Ambos os times mostraram ser “copeiros” nas últimas semanas e chegam para a final sem temer nenhum possível desfecho, incluindo os pênaltis – afinal, ambos passaram à decisão justamente dessa forma. O Vasco, como já citamos acima, passou por nada menos de três decisões a partir da marca da cal.

Um dos aspectos estatísticos mais impactantes desta final é a enorme vantagem dos paulistas nos confrontos diretos com os cariocas nas últimas temporadas. O histórico recente de Vasco x Corinthians é incrivelmente favorável ao Timão, que antes da ida, em Itaquera, já somava três vitórias consecutivas sobre os vascaínos.

Mais: em 25 jogos disputados entre os times antes da última quarta, só deu Vasco em um. Contando os encontros ocorridos desde que o Vasco voltou da Série B, foram um triunfo carioca e cinco dos paulistas. Vale destacar, contudo, que esse retrospecto tem apenas duelos em campeonatos por pontos corridos.

Antes da final deste ano, as equipes passaram muito tempo sem travar um mata-mata: a última ocasião desse tipo foi na Libertadores de 2012, quando o Timão avançou e se sagrou campeão. Por falar em títulos, o Vasco foi um dos eliminados pelo Corinthians na campanha de seu último título de Copa do Brasil, em 2009.

Vale destacar ainda que, das últimas três finais da competição, duas foram bastante parelhas e a outra, um passeio. No ano passado, o Flamengo fez 4 a 1 no agregado na final com o Atlético-MG. Nas duas temporadas anteriores, porém, deu São Paulo por 2 a 1 sobre o Fla no placar total e Mengo nos pênaltis sobre o Corinthians.

Palpites

Com o empate sem gols da primeira partida, teoricamente o Vasco dá um bom passo à frente na direção do título. É preciso lembrar, porém, que o Timão já venceu o Cruzeiro fora e não deve se intimidar com a torcida no Maracanã. Espera-se, portanto, mais um duelo parelho e número baixo de gols, com alta probabilidade de decisão por pênaltis, o que ambos já experimentam ao longo da trajetória na competição.

Empate por qualquer placar no tempo normal: 3,00 para 1

Menos de 2,5 gols totais na partida: 1,50

Opção de palpite no placar exato dos 90 minutos: 6,00

Aposta no campeão: Vasco, 1,66 para 1. Além de ser o favorito a vencer no tempo normal (paga 2,35 para 1, enquanto triunfo corintiano devolve 3,20), o time da casa é dono de excelente retrospecto nos pênaltis nesta edição da Copa do Brasil , tendo até eliminado Botafogo e Fluminense dessa forma. Além disso, as equipes mandantes se beneficiam do apoio da torcida em decisões desse tipo.

Dicas para apostar na final com segurança

As recomendações a seguir valem tanto para as partidas comuns dos campeonatos no Brasil como para as mais aguardadas finais do futebol internacional. Elas fazem parte do repertório de todos os apostadores de sucesso, que sabem identificar oportunidades bacanas sem assumir riscos excessivos. Não se esqueça do seguinte:

Aposta não é torcida. Se você for vascaíno ou corintiano, pense bem antes de fazer um palpite, tendo a convicção de que sua escolha não veio do coração, mas sim da cabeça. É claro que você vai vibrar e se divertir torcendo para que o resultado de sua aposta se concretize. Mas é bom não confundir as coisas: às vezes o desfecho que o jogador espera não é o que a lógica prevê.

Saiba gerenciar sua grana. OK, essa é a última final do ano, o fechamento da nossa temporada. Mas isso não significa que você tenha de partir para o all-in , colocando as fichas todas num único palpite para domingo. Organize seu cacife, separe uma grana para investir nas apostas ao vivo no dia do jogo, escolha com critério os palpites pré-partida e, o mais importante de tudo, não exagere.

Use bem as ferramentas de sua plataforma de apostas. Se for usar alguma oferta especial de seu site favorito como free bet ou pagamento antecipado – leia bem os termos e condições das promoções. Da mesma forma, caso não queira apostar mais do que deve, fixe limites para seus depósitos e palpites usando os recursos de jogo responsável de sua casa de apostas.

Como assistir à final ao vivo

Assim como no jogo de ida, no meio de semana, a finalíssima Vasco x Corinthians vai passar ao vivo não apenas na TV aberta, na Globo, para todo o Brasil, como também no canal a cabo Sportv e no serviço de pay per view Premiere. Para quem pretende ver o jogo pela internet, as opções são o streaming Prime Video, da Amazon, e a GETV, no YouTube. Dessas duas opções online, só a GETV é gratuita.

Vale lembrar que algumas casas de apostas também oferecem a transmissão ao vivo via streaming, ainda que em muitos casos ela não venha acompanhada de narração e comentários em português. Assim, dá para você sintonizar sua TV, celular, computador ou tablet na transmissão mais bacana e usar sua plataforma de aposta como “segunda tela”, conferindo as estatísticas e odds atualizadas e fazendo apostas ao vivo.

Conclusão – Uma final imperdível

Vasco x Corinthians é mais que um clássico nacional e uma decisão muito aguardada por torcidas gigantes de Rio de Janeiro e São Paulo. Trata-se de um fechamento com chave de ouro de uma temporada histórica a primeira em que o apostador brasileiro teve acesso a plataformas 100% legalizadas e confiáveis desde o primeiro jogo do ano.

Com a entrada em vigência da nova regulamentação do setor e sites comprometidos com o jogo seguro e responsável, a experiência de jogo melhorou muito. Assim, nada melhor do que fechar 2025 fazendo palpites seguros e certeiros num duelo histórico e com uma incrível variedade de opções nas plataformas mais bacanas do mercado.

FAQs

Quem é favorito ao título da Copa do Brasil 2025?

Com o resultado do jogo de ida, em São Paulo, o Vasco passou a ser o favorito tanto a vencer o jogo decisivo, no Rio, como a levantar a taça. Vasco campeão paga 1,66 para 1, uma das casas de referência do mercado, enquanto título do Corinthians é cotado a 2,10.

Como apostar na final da Copa do Brasil 2025?

Dá para apostar tanto no desfecho do segundo jogo entre Vasco e Corinthians como no campeão da competição, independente do placar ou método de conquista. Aliás, você vai poder também optar por palpites na possibilidade de pênaltis e nos desempenhos individuais dos jogadores.

Onde assistir a Vasco x Corinthians na Copa do Brasil?

A partida decisiva entre cariocas e paulistas valendo o título da Copa do Brasil poderá ser vista ao vivo na TV Globo, no Sportv e no Premiere, além de duas opções online: o streaming Prime Video, da Amazon, e o canal GETV, no YouTube.

Qual é o melhor site de apostas na Copa do Brasil?

Há diversas casas de apostas seguras, confiáveis e legalizadas que oferecem uma enorme variedade de opções de palpites na final. Entre as nossas favoritas, vale o destaque para a Betano – que, por ser patrocinadora oficial do evento, coloca à sua disposição uma incrível quantidade de mercados.