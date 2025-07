As melhores plataformas de apostas legalizadas para brasileiros oferecem ótimas opções para você se divertir com palpites esportivas. Escolha a sua aqui.

Dubulgação Um dos quesitos mais importantes na hora de escolher a melhor plataforma de apostas esportivas é seu menu de modalidades



As plataformas de apostas seguras e legalizadas proporcionam muita diversão e boas chances de ganhar com seus palpites esportivos. Ao escolher um site confiável e que paga de verdade, o jogador se assegura de que não terá nenhuma dor de cabeça para movimentar seu dinheiro e se entreter com apostas transparentes e justas – inclusive em eventos ao vivo. A seguir você confere uma lista de sites com ótima reputação e confere como escolher a plataforma de apostas online ideal para você.

As melhores plataformas de apostas do Brasil

Esportes da Sorte – Ofertas que incluem free bets

Onabet – Ótimos mercados para apostar ao vivo

Betano – Campeã em mercados de aposta no futebol

Stake – Palpites em tempo real com live streaming

bet365 – A plataforma mais consagrada do planeta

1xBet – Muitas opções de torneios e modalidades

Esportes da Sorte

Vantagens:

Menor valor mínimo de depósito do mercado

Muitas chances de ganhar apostas grátis

Compromisso com jogo seguro e responsável

Desvantagens:

Não oferece opção de pagamento antecipado

Uma das melhores plataformas de apostas para quem curte futebol, a Esportes da Sorte é bem generosa quando o assunto é free bet. Quando fizemos esta resenha da casa, havia a opção de concorrer a apostas grátis em seis das principais competições popularíssimas, incluindo Copa do Brasil e Brasileirão. E tem ainda cotação aumentada para jogar em partidas selecionadas.

Sua popularidade crescente entre os brasileiros também se deve ao fato de permitir depósitos a partir de apenas R$1, oferecendo acesso a palpites baixos, ideais para quem está começando e não quer se complicar. Aliás, a plataforma tem diversas ferramentas em prol do jogo responsável e isso também é muito importante para os iniciantes. Quer começar a jogar? Aqui é um ótimo lugar.

Idiomas: Português e inglês

Depósito mínimo e máximo: R$1 a R$150.000

*Autorizada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (Ministério da Fazenda), por meio da Portaria SPA/MF nº 136, de 23 de janeiro de 2025.

OnaBet

Vantagens:

Enorme variedade de esportes e mercados

Versão mobile com ótima jogabilidade

Excelente interface e navegação instintiva

Desvantagens:

Poderia oferecer mais ofertas e promoções

Quem procura uma plataforma fácil de usar e com muitas opções de diversão vai se dar bem com um cadastro na Onabet. Mais conhecida entre muitos jogadores brasileiros pelos jogos de cassino – que são, de fato, excelentes – a casa tem também uma seção caprichadíssima de apostas nos mais diversos esportes, inclusive com muitos mercados ao vivo, para palpitar em tempo real.

O processo de registro é muito prático e rápido, assim como a verificação de identidade. Com isso dá para começar a jogar em poucos instantes – e o depósito mínimo de apenas R$5 é mais um atrativo para os novatos que querem começar sem nenhuma dor de cabeça. Na hora de sacar, o processo também é facílimo, sem nenhuma burocracia ou demora: peça o Pix e receba na hora.

Idiomas: Português e inglês

Depósito mínimo e máximo: R$5 a R$50.000

*Autorizada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (Ministério da Fazenda), por meio da Portaria SPA/MF nº 136, de 23 de janeiro de 2025.

Betano

Vantagens:

SuperOdds mais valiosas de todo o mercado

Ferramenta para criar apostas turbinadas

Múltiplas com bônus e proteção contra perda

Desvantagens:

Foco é bastante concentrado no futebol

Simplesmente a melhor plataforma de apostas esportivas para os fãs do futebol nacional e sul-americano, Betano é a patrocinadora oficial do Brasileirão, da Copa do Brasil e de diversas outras competições importantes. Não é surpresa, portanto, que ela seja a mais indicada para apostar na modalidade mais popular do planeta. E você ainda tem acesso a ótimos recursos para ganhar.

Quer ter a proteção do pagamento antecipado? Pois aqui essa vantagem vale não só no futebol como também em outras modalidades. Procura as melhores cotações? As SuperOdds Betano já são famosas entre os apostadores. É também um site perfeito para fazer apostas múltiplas, pois você tem vantagens adicionais montando uma combinada. Em suma, uma plataforma top.

Idiomas: Português e inglês

Depósito mínimo e máximo: R$5 a R$20.000

*Jogue com responsabilidade. Aplicação SIGAP 0001/2024, autorizado por SPA/MF Portaria No. 246 de 2025.

Stake

Vantagens:

Excelentes mercados esportivos ao vivo

Recompensa especial no seu aniversário

Streaming de vídeo com ótima qualidade

Desvantagens:

Valor mínimo de saque maior que a média

Stake é uma plataforma moderna, atraente e prática de usar, com foco em futebol mas também forte em outras modalidades. Aliás, a casa é parceira oficial do UFC e também patrocina equipe de Fórmula 1, o que mostra sua versatilidade. Além de fazer palpites em todos esses esportes, é possível ainda explorar o universo de apostas em eSports, cada vez mais populares no Brasil.

As apostas ao vivo são um dos pontos fortes do site, com um layout que combina streaming de vídeo de alta qualidade, campo digital com lance a lance das partidas, muitas estatísticas e, como não poderia deixar de ser, um extenso cardápio de mercados atualizados em tempo real. E quem curte a proteção do pagamento antecipado tem acesso a esse recurso no futebol e no basquete.

Idiomas: Português

Depósito mínimo e máximo: R$20 a R$100.000

bet365

Vantagens:

Plataforma de referência no mundo todo

Excelente para palpites de longo prazo

Boas promoções e diferenciais bacanas

Desvantagens:

Nem sempre oferece as melhores odds

Quando o assunto é plataforma de apostas online, bet365 está sempre no topo. Essa é uma casa pioneira, famosa no mundo todo e com excepcional reputação internacional. Por isso, foi a porta de entrada de muitos brasileiros no universo dos palpites esportivos. E ela continua sendo uma opção perfeita para novos jogadores, já que é extremamente confiável e fácil de usar.

A bet365 Brasil também é imbatível quando o assunto são outrights, os mercados de apostas de longo prazo nos campeões de cada torneio. Há dezenas de opções para fazer palpites desse tipo. E mesmo sendo uma das líderes do mercado, a plataforma não se acomodou: segue oferecendo muitas ofertas valiosas e recursos complementares interessantes, como o pagamento antecipado.

Idiomas: Português, inglês e espanhol

Depósito mínimo e máximo: R$5 a R$20.000

1xBet

Vantagens:

Boa variedade de competições e torneios

Diversos mercados de totais e handicaps

Apostas no futebol das divisões inferiores

Desvantagens:

Poucas promoções vigentes para o Brasil

O extenso menu de modalidades esportivas disponível na 1xBet é só a primeira pista do que os apostadores poderão encontrar ao procurar uma partida, luta ou corrida. Ao clicar em cada uma das modalidades, você vai se impressionar com a quantidade de ligas e campeonatos presentes no cardápio – que inclui até mesmo competições de base e divisões menores daqui e lá de fora.

Também merece destaque o bilhete de aposta versátil e funcional, que permite transformar seus palpites simples em apostas múltiplas ou combinadas – inclusive com a aplicação de sistemas de apostas. Ou seja, você tem muitos recursos a poucos cliques de distância para fazer exatamente a aposta que procura. De quebra, a plataforma também é conhecida pelo ótimo cassino online.

Idiomas: Português, inglês e espanhol

Depósito mínimo e máximo: R$10 a R$20.000

Promoções e ofertas nas melhores plataformas de apostas

Se você procura bônus de boas-vindas para apostar, temos uma má notícia: a era dos reforços de cacife na abertura de conta nas plataformas de apostas chegou ao fim. Você já deve ter notado que os sites do ramo deixaram de anunciar bonificações em dinheiro. É que a nova regulamentação do setor vetou esse tipo de oferta – muitas vezes considerada pouco vantajosa para jogadores novatos, já que podia vir atrelada a uma série de requisitos rigorosos.

Agora vem a boa notícia: apesar do desaparecimento dos bônus de cadastro, as plataformas não pararam de oferecer benefícios bacanas aos seus clientes. Ao contrário: elas seguem buscando alternativas permitidas pela lei para recompensar os jogadores frequentes e atrair novos inscritos. À primeira vista, você pode até achar que a época dos bônus era melhor. Mas é importante levar em conta que, agora, você raramente tem de cumprir exigências duríssimas de serem atingidas – as ofertas vigentes atualmente são muito mais fáceis de aproveitar.

Vale sempre a pena ler com atenção os termos e condições de cada promoção, mas geralmente é muito simples de entender e cumprir os regulamentos das ofertas, ao contrário do que ocorria nos tempos dos bônus, que vinham amarrados a inúmeros requisitos de rollover. Algumas das ofertas mais usuais e valiosas nos sites legalizados no Brasil:

Free bets, as apostas grátis : as popularíssimas apostas sem risco, que você pode usar para fazer palpites mais ousados e buscar grandes lucros, já que não trazem perda alguma caso o jogador não acerte. Caso você crave um resultado com uma free bet, o valor ganho cai na conta como crédito para apostar mais. Às vezes dá para sacar imediatamente, sem nenhuma amarra; em outras ocasiões, você tem de cumprir alguma exigência adicional.

Pagamento antecipado , recurso que permite receber por uma aposta antes mesmo do fim do jogo, em eventos selecionados pelas melhores plataformas de apostas.

Apostas turbinadas , seja com super odds (cotações aumentadas em mercados selecionados), seja com multiplicadores para palpites múltiplos (que às vezes incluem também proteção contra perdas caso só uma das apostas não dê certo).

Cashback , que devolve parte das eventuais perdas em mercados específicos ou caso a aposta múltipla não dê certo por causa de uma ou duas zebras.

Como depositar e sacar nas plataformas seguras

Além das ofertas e promoções, outro aspecto importante que você deve levar em conta ao fazer seu cadastro numa plataforma de apostas online é a facilidade para movimentar seu dinheiro. Isso vale tanto para os depósitos (quando você carrega sua conta para poder apostar) como para as retiradas (sacando o saldo positivo de palpites certeiros.

Antes da regulamentação do setor, os sites do ramo permitiam fazer depósitos e saques usando diferentes métodos de pagamento, que incluíam os cartões de crédito, carteiras eletrônicas e até mesmo criptomoedas. As novas regras das apostas no Brasil, contudo, puseram fim a isso: agora, só transações bancárias digitais são permitidas.

Isso inclui tanto as transferências diretas de bancos como Itaú, Bradesco, Santander, Caixa e o Banco do Brasil como o método mais popular – e com grande folga – entre os apostadores: Pix. Pois é: esse meio de pagamento que virou o instrumento de transferência mais usado do país é também a escolha número um na hora de pagar e receber por apostas legais.

Mas se agora todas as casas de apostas regulamentadas usam só Pix, isso quer dizer que tanto faz optar por qualquer uma delas? Não exatamente: ainda há mais dois critérios que você deve levar em conta. O primeiro é a velocidade de processamento. Caso sua plataforma não faça transações imediatas via Pix, é melhor ir procurar outro site. Esperar por depósitos e saques é coisa do passado.

O outro diferencial entre as várias plataformas de apostas esportivas é sua política de limites mínimos e máximos nos depósitos e saques. Quanto mais amplos forem os valores, melhor, pois isso significa que o maior número de apostadores possíveis serão bem atendidos. Os iniciantes devem poder transferir valores baixos; os mais experientes, ter acesso a altos montantes.

Como escolher entre as melhores plataformas de apostas

Assim como cada pessoa tem seu clube ou atleta favorito, cada jogador tem seu perfil – portanto, cada um tem suas prioridades na hora de escolher onde apostar. Na prática, isso significa que a melhor plataforma de apostas esportivas para você pode não ser a mesma que seu amigo usa – e isso torna impossível cravar de forma categórica qual é o melhor site do mercado atualmente. Tudo vai depender das preferências pessoais de cada um.

Dito isso, vale ressaltar que há quesitos simplesmente obrigatórios a serem cumpridos pelos sites legalizados no país. E não estamos falando da regulamentação do governo: é mesmo questão de jogabilidade, de experiência de uso, enfim, de qualidade do serviço prestado. A seguir você saberá quais são os aspectos mais importantes que os especialistas levam em conta na hora de avaliar a plataforma de aposta, aqueles elementos fundamentais que todos site precisa atender:

Segurança, a prioridade número 1 de qualquer jogador. A plataforma precisa ser legalizada, ter boa reputação junto aos jogadores e contar com políticas claras de privacidade e promoção do jogo responsável. Criptografia de dados de última geração (para proteger sua conta) e sistema de pagamento seguro (para processar seus depósitos e saques) também são obrigatórios.

Por falar em depósitos e saques, os pagamentos são outro aspecto fundamental. Seu site tem de receber e pagar via Pix sem demora nem burocracia, com transferências imediatas. E seus limites precisam ser acessíveis, tanto na hora de carregar sua conta como ao retirar os ganhos.

Ofertas e promoções, com benefícios que podem fazer toda a diferença nas chances do cliente se dar bem. Free bets, cashback e recursos como pagamento antecipado, odds aumentadas e o cashout são sempre muitíssimo bem-vindos.

De nada adianta tudo isso se a variedade de esportes e mercados não for grande. Todas as plataformas de apostas mais bacanas permitem apostar de inúmeras maneiras diferentes nas mais diversas modalidades.

Por fim, experiência de jogo. Isso inclui não só a navegação e o layout do site como também a qualidade da versão para celular, o atendimento ao cliente, o material de apoio (como tutoriais) e outros quesitos complementares.

Melhores plataformas de apostas do Brasil por categoria

Esportes mais populares para apostar no Brasil

Um dos quesitos mais importantes na hora de você escolher a melhor plataforma de apostas esportivas para começar a jogar é seu menu de modalidades. Se você é fanático por futebol e pretende concentrar seus palpites nesse esporte, absolutamente todos os sites devem atendê-lo bem – afinal, esse é sempre o carro-chefe das plataformas do ramo.

Agora, se você curte outros esportes, principalmente os menos populares, vale a pena fazer uma boa pesquisa para saber se você terá suas necessidades atendidas no site escolhido. É raro um jogador ficar na mão se for cliente de uma das grandes casas legalizadas desse mercado, mas é sempre bom se assegurar de que sua modalidade favorita está no cardápio.

As plataformas de apostas mais populares costumam dar enorme destaque ao futebol, mas não deixam de lado as principais paixões dos brasileiros, como vôlei (não só olímpico como também de clubes), lutas (boxe e MMA, em especial o UFC), basquete (da NBA e também nacional) e as corridas de carro (Fórmula 1, Stock, Indy e outros). O futebol americano também está em alta.

Os sites mais completos e bacanas também têm boas opções para apostar em esportes olímpicos e menos populares – rúgbi, esqui, tênis de mesa, esgrima, ciclismo. Nas boas plataformas, essa lista é enorme. Fique de olho também nas apostas em esportes virtuais e eSports – os torneios de jogos como Lol, Dota e outros são uma febre no Brasil e atraem cada vez mais apostadores.

Antes da regulamentação das apostas no Brasil, era possível também colocar as suas fichas nos chamados mercados especiais, palpitando em temas como eleições, reality shows (principalmente o BBB) e demais temas da atualidade. As novas regras do setor, porém, restringiram esse tipo de aposta. Agora você só pode apostar mesmo em esportes, ao menos nas plataformas legalizadas.

Odds e opções de palpites nos sites legalizados

Ao escolher o seu esporte, sua competição e seu jogo no menu de navegação da plataforma de apostas online, você encontrará uma extensa lista de palpites possíveis, todos acompanhados de valores que se referem ao lucro oferecido em caso de acerto. Essas são as famosas odds, as cotações fixadas pelo site para recompensar as apostas certeiras. Elas refletem as probabilidades de determinado fato acontecer na partida, pagando de forma proporcional ao risco.

Se você apostar na vitória de um superfavorito, por exemplo, as odds serão baixas, já que esse é o desfecho mais provável e o jogador tem grandes chances de acertar. Por outro lado, o palpite na zebra oferece odds elevadas, pois o apostador vai assumir um risco maior e, portanto, receberá a compensação condizente com isso se cravar o resultado. Isso vale para absolutamente todos os chamados mercados de apostas, ou seja, os tipos de palpites disponíveis em cada jogo.

Apostadores iniciantes costumam fazer palpites em mercados mais simples, mas também há uma grande variedade de opções bastante específicas e mais desafiadoras. Tudo vai depender de seu objetivo como jogador e do aspecto que mais desperta seu interesse numa partida. Quer apostar no seu time ou num jogador específico? No placar final ou numa variável diferente? Escolhas não faltam. Os mercados mais populares entre os brasileiros são os seguintes:

Moneyline, ou 1×2 , o mercado que sempre aparece em primeiro lugar nas plataformas de apostas esportivas . Tanta gente gosta de apostar nele porque aqui é tudo fácil e direto: seu objetivo é simplesmente acertar o desfecho do jogo – vitória do mandante, empate ou triunfo da equipe visitante.

Dupla chance (ou hipótese dupla) , em que você pode escolher dois dos três resultados e se dar bem se qualquer um deles se confirmar.

Empate anula a aposta , em que o palpite só vale se houver vencedor – a igualdade no placar faz a casa te devolver o dinheiro.

Totais, ou over/under, que são apostas na soma dos gols (ou pontos, cartões, escanteios) de uma partida. A plataforma fixa um valor de referência e você precisa escolher entre acima ou abaixo dele.

Apostas ao vivo nas melhores plataformas brasileiras

Uma das principais mudanças trazidas pelas apostas esportivas online foi a possibilidade de fazer palpites ao vivo de forma muito mais imersiva e completa. Nos tempos das apostas pré-internet, a grande maioria dos jogadores só tinha acesso a mercados pré-jogo; depois que a bola rolava, era só torcer e esperar. Agora não: dá para você assistir ao jogo (muitas vezes na própria plataforma de apostas online) enquanto faz diversos palpites diferentes nos próximos lances.

As odds das apostas ao vivo são atualizadas de forma constante, refletindo o que está rolando no duelo, e você pode escolher entre diversos mercados interessantes – além das opções pré-jogo, como o vencedor da partida ou o resultado final, dá para colocar suas fichas em quem marcará o próximo gol, na possibilidade de quem está perdendo virar o marcador, em qual jogador poderá tomar cartão. São dezenas de escolhas para você fazer em tempo real.

Para completar, as melhores plataformas contam com páginas de jogo completíssimas. Ou seja, ao escolher o evento, você se depara não só com a lista de mercados disponíveis como também com dados estatísticos, escalações, retrospecto, tabelas. E, em alguns casos, com a cereja no bolo: transmissão ao vivo via streaming de vídeo de alta qualidade. Ela é sempre gratuita, mas é possível que o site exija que você tenha algum dinheiro depositado para liberar o sinal.

Não são todos os sites que contam com streaming ao vivo e às vezes alguns jogos não passam nas plataformas de apostas, mas vale a pena ficar de olho para curtir essas transmissões grátis. E quando não dá para assistir ao jogo, você muitas vezes conta com lance a lance em campinho digital, mostrando exatamente o que está rolando na partida. É uma ótima opção para explorar os recursos adicionais das apostas ao vivo, como opção de fazer cashout e palpites rápidos.

Top plataformas de apostas esportivas para celular

Como jogar no smartphone é um hábito cada vez mais comum, os sites do ramo precisam ter uma compatibilidade total com todos os navegadores de internet e sistemas operacionais mobile. Você não terá problemas para acessar sua casa favorita se tiver qualquer celular Android ou iPhone em conexão com a internet – seja via Wi-Fi, seja com pacote de dados móveis. Só vale ficar atento às situações em que você estiver sem Wi-Fi e precisar de uma conexão estável – como no momento em que estiver fazendo apostas esportivas em jogos ao vivo, por exemplo.

Muitas das melhores plataformas de apostas já tiveram aplicativos próprios disponíveis para os jogadores brasileiros, mas dá para dizer que isso parece estar em desuso. Como as lojas de apps do Google e da Apple não permitem anúncios de programas de apostas aqui no Brasil, era preciso baixar esses aplicativos nos próprios sites, às vezes sendo preciso mexer nas configurações, etc. Com isso, a maioria dos jogadores simplesmente usa a versão mobile das plataformas, que roda em qualquer celular sem nenhum problema ou restrição – e, mais importante, com total segurança e proteção aos seus dados pessoais, já que elas usam criptografia de última geração.

Legislação e regulamentação das apostas no Brasil

Até o final do ano passado, dezenas de sites internacionais estavam disponíveis para apostadores no país. Não havia legislação específica que proibisse o uso dessas plataformas estrangeiras por clientes brasileiros. Com a nova legislação, entrou em vigor uma regulamentação completa do setor, com as plataformas de apostas sendo obrigadas a buscar registro no Ministério da Fazenda.

As licenças são emitidas pela Secretaria de Jogos e Apostas, órgão criado especificamente para tratar desse tema, e estabelecem uma série de exigências às empresas que administram os sites do ramo. Além disso, elas tiveram de pagar um montante ao governo para poder explorar o setor no mercado brasileiro – e terão de contribuir com o recolhimento de impostos federais.

Se por um lado o número de sites desse tipo diminuiu bastante – já que todas as plataformas que não foram autorizadas têm seu acesso bloqueado a partir do território nacional – por outro há um inegável benefício. Agora, não existe nenhuma dúvida de que apostar é seguro, pois os sites que não pagavam ou que não honravam seus compromissos com os clientes estão banidos.

Entre as exigências impostas às empresas que pagaram a autorização e se inscreveram na lista do governo, há diversos itens que beneficiam diretamente o jogador:

Apresentação de uma comprovação da solidez financeira da companhia, o que significa que as plataformas geridas por ela têm como pagar os apostadores sem demora nem atraso;

Restrição aos métodos de pagamento que poderiam ser usados para fraudar o sistema – agora, só dá para depositar e sacar com Pix ou transferência bancária direta;

Presença física no país, com escritório estabelecido em território nacional e equipe de suporte ao cliente falando português instalada aqui mesmo no Brasil;

Regras claras sobre comprovação de identidade (barrando jogadores menores de idade), sobre quais mercados de apostas são permitidos e sobre políticas de promoção do jogo responsável.

FAQ

Como saber se uma plataforma de apostas online é confiável?

Para ter certeza de que você está jogando num site realmente seguro, confira se ele está na lista de plataformas autorizadas pela Secretaria de Jogos e Apostas do Ministério da Fazenda. Quando um site é devidamente regularizado no órgão, ele adere às melhores práticas de segurança, jogo responsável e, mais importante ainda, de responsabilidade financeira – ou seja, ele paga mesmo, tendo comprovado sua solidez como empresa junto ao governo.

Qual é a melhor plataforma de apostas esportivas para iniciantes?

Há diversas opções bacanas para começar a jogar com segurança e tranquilidade. Entre os sites confiáveis e legalizados, recomendamos Esportes da Sorte, Betano e Stake – todos já consolidados no mercado e com tudo o que uma plataforma do gênero precisa ter. Vale também a lembrança da bet365 – uma das marcas mais consagradas do mundo das apostas, ela conta com um ótimo material de apoio (como tutoriais) para iniciantes.

As plataformas de apostas são legalizadas no Brasil?

Sim, desde que tenham a autorização de funcionamento da Secretaria de Jogos e Apostas. Desde o início de 2025, só quem tem esse status junto ao Ministério da Fazenda pode aceitar palpites de esportes e promover jogos de cassino no país. Com a regulamentação do setor no país, apostar é cada vez mais seguro – mas você precisa se certificar que a plataforma em que vai se cadastrar é uma das casas legalizadas.

Como as plataformas de apostas esportivas funcionam?

Fazer um palpite esportivo é muito fácil: você faz um cadastro no site escolhido, comprova a sua identidade (enviando uma selfie e uma foto de seu documento) e faz um depósito inicial no valor que preferir, desde que respeitado o montante mínimo. Aí é só escolher uma opção de palpite e a plataforma vai indicar qual é a cotação disponível para aquela aposta. Se você ganhar, ela paga o valor investido mais o ganho com o acerto.