Stake é uma casa de apostas confiável, completa e devidamente autorizada a operar no país. Se você está à procura de um lugar para fazer palpites esportivos de forma segura e prática, é uma ótima opção. E suas atrações vão muito além do futebol – o site é parceiro oficial do UFC e oferece ótimos mercados para apostar nas lutas.

Mas como começar se você ainda não tem uma conta nessa bet? E quais são os passos para fazer minhas primeiras apostas? Neste guia você confere como fazer o seu cadastro no Stake Brasil, como depositar, quais são os tipos de palpites disponíveis e muito mais.

Stake cadastro – Passo a passo para abrir sua conta

Fazer seu registro na casa de apostas Stake é bem simples, ainda que o processo tenha mudando um pouco desde a regulamentação das bets no Brasil. Mas não se preocupe: não é nada complicado fazer o novo cadastro e você pode começar a jogar em poucos minutos. Basta seguir as etapas a seguir:

Clique no link destacado abaixo para chegar diretamente à página inicial da plataforma. Os endereços de web das bets brasileiras mudaram com a regulamentação e é sempre bom evitar qualquer confusão em relação a isso. Procure o botão “Cadastre-se”, no cantor superior direito, para abrir o formulário de registro. Lembrando sempre que só maiores de 18 anos podem apostar. Nem adianta tentar caso você ainda não seja maior de idade — a verificação do site impedirá que você jogue. Por falar em verificação, trate de preencher todos os dados corretamente, pois eles serão checados em seu documento. É preciso fornecer nome completo, data de nascimento, seu CPF, um número de celular e um endereço válido no Brasil. Pronto: você já está cadastrado. O passo adicional, que passou a ser necessário depois da regulamentação, é a checagem de sua identidade, que é feita em um ou dois minutos, com um celular e um documento válido (como RG ou CNH). Após seguir as instruções, tirar uma selfie e bater uma foto de seu documento, a checagem é automática — você já vai liberar o uso da conta de maneira instantânea, a não ser que exista algum problema com a documentação (como o cliente ter menos de 18 anos).

Vale ressaltar que o cadastro Stake bet já incluía essa checagem antes mesmo do registro das casas junto ao Ministério da Fazenda. Isso serve para a sua própria segurança — afinal, evita as fraudes — e deve ser visto como algo positivo. A diferença é que antes você podia fazer palpites logo de cara e só fazer a verificação antes de sacar. Agora é preciso cumprir esse processo no mesmo momento que o cadastro.

Depósitos e saques rápidos com Pix

Assim como o cadastro, o processo de depósito em conta no Stake apostas online mudou um pouquinho com a regulamentação do setor. Mas, de novo, você não precisa se preocupar, pois o jogador continua podendo movimentar sua grana com total facilidade na plataforma. É que os métodos de pagamento aceitos no passado (como cartão de crédito, por exemplo) já não estão mais na lista de opções disponíveis.

Por outro lado, a forma de pagamento favorita dos jogadores brasileiros continua sendo aceita: o Pix pode ser usado tanto na hora de depositar como ao sacar. O regulamento do Ministério da Fazenda autorizou o uso do Pix justamente por ser seguro, prático e amplamente utilizado. No caso específico desse site de apostas, as movimentações são ágeis (retiradas têm o prazo máximo de 24 horas, mas geralmente rolam em minutos) e fáceis, sem nenhuma taxa.

Stake é confiável e paga de verdade

Por falar em retiradas, aqui vale destacar um dos aspectos mais importantes de qualquer tipo de avaliação de bet para brasileiros: Stake apostas esportivas é um site seguro e que paga mesmo, ou seja, você não estará colocando seu dinheiro em risco ao fazer um palpite aqui. A casa já tinha boa reputação entre os jogadores brasileiros antes mesmo da regulamentação, e sua inclusão na lista do governo só confirma esse status.

Uma das primeiras bets relacionadas entre as casas aprovadas pela nova Secretaria de Jogos e Apostas do Ministério da Fazenda, Stake só obteve a autorização para operar porque cumpre todas as regras estabelecidas para o setor. Uma delas, aliás, se refere justamente ao dinheiro a ser pago aos apostadores. Para poder atuar no país, uma casa de apostas tem de provar a sua saúde financeira, atestando que conseguirá honrar os pagamentos aos clientes.

Mercados do Stake apostas – Muitos tipos de palpites

Além de ser um site seguro, o Stake Brasil se destaca da concorrência por oferecer uma longa lista de mercados esportivos não apenas nos jogos mais badalados, mas também em eventos de menor projeção. Ou seja: são muitas as opções de palpites mesmo fora do futebol. Aliás, um dos pontos fortes da casa é a variedade de mercados em MMA, uma das modalidades que os brasileiros mais gostam.

Parceiro oficial de apostas do Ultimate, o site vai muito além das demais plataformas, que têm, em sua maioria, apenas palpites em quem ganha a luta. Aqui os mercados de MMA incluem os totais de rounds, palpites no método de vitória, apostas combinadas. Aliás, palpites múltiplos prontos para o jogador – em futebol, basquete, futebol americano e muitos outros — são outro destaque entre os mercados listados.

Além de sugerir diversas combinações prontas – como “time da casa ganha sem sofrer gol”, só para citar um exemplo — a casa de apostas Stake também permite que você monte a aposta múltipla que preferir. O bilhete de aposta, por sinal, é ideal para isso, pois permite que você vá somando novos mercados ao palpite original. Também existe a possibilidade de fazer cashout, sempre uma ferramenta muito útil, em mercados selecionados.

Como se divertir no Stake apostas online ao vivo

Além dos palpites pré-jogo, o Stake bet mostra todos os destaques da programação esportiva a cada hora, apresentando uma enorme gama de possibilidades em sua seção de apostas ao vivo. E o melhor: além de listar muitos mercados bacana para você palpitar em tempo real nos jogos que estão rolando naquele momento, dá inclusive para assistir aos eventos ao vivo, sem nem precisar depositar dinheiro em conta.

O streaming de jogos está disponível em futebol, basquete, tênis e muitas outras modalidades. Assim como a maioria dos concorrentes, não são todos os jogos que são transmitidos, só que a programação é superior à de boa parte das outras bets. Para assistir, basta ter uma conta ativa e estar logado — outra vantagem em relação aos concorrentes que exigem que você tenha feito algum depósito ou que esteja com apostas em aberto.

Além das modalidades mais populares, o Stake apostas esportivas também recebe palpites ao vivo em esportes virtuais — simulações computadorizadas de diversas modalidades — e ainda de torneios de eSports, que estão cada vez mais populares entre os jogadores brasileiros. Com games como Lol, Dota, Call of Duty e Overwatch no cardápio, a seção de eSports já é uma das mais completas da casa e também conta com torneios transmitidos ao vivo via streaming.

Stake app – Excelente versão mobile

Como as lojas de aplicativos oficiais das principais plataformas mobile para brasileiros ainda não permitem que casas de apostas anunciem seus apps ali, o Stake optou por não lançar um aplicativo próprio para download fora dos canais oficiais, como fizeram algumas outras casas de apostas instaladas no país. Mas que fique bem claro: isso não vai atrapalhar em nada a sua experiência jogando pelo celular, qualquer que seja seu dispositivo móvel.

Android

O sistema operacional mobile favorito dos brasileiros — estima-se que sete entre cada dez smartphones no país rodem com Android — tem diversos navegadores de internet bacanas. E não importa se você usa Chrome, Firefox ou qualquer outro: basta clicar no link abaixo para chegar diretamente à plataforma oficial da casa, sem a necessidade de baixar nenhum arquivo ou instalar nenhum programa. A experiência de uso dessa bet é ótima em celulares Android, e você realmente não sentirá falta de um app específico.

iPhone

Da mesma forma que nos celulares Android, não há Stake app disponível para iPhone ou iPad no momento, mas você pode aproveitar todos os recursos da casa na versão mobile 100% otimizada para os dispositivos Apple. Ela roda não só no Safari como em qualquer outro browser de web que você instalar em seu iPhone. A navegação é muito prática e instintiva, não existe nenhuma restrição em relação a mercados ou jogos e o cliente não precisa perder tempo baixando e instalando mais um app.

Atendimento 24 horas por dia em português

Antes mesmo de isso ser uma obrigação dos sites autorizados a operar no país, o Stake Brasil já oferecia um serviço de suporte ao jogador, com atendentes disponíveis 24 horas por dia, e o melhor: tirando suas dúvidas e respondendo às suas perguntas em português. Para acessar o serviço, basta clicar em “Suporte ao vivo” no menu de navegação ou no ícone de atendimento, que fica sempre no canto inferior direito, para acionar a central de ajuda.

Você pode consultar as respostas a perguntas frequentes sobre diversos tópicos, como saque e depósito, verificação de conta e mercados de apostas, ou ainda fazer a questão diretamente a um integrante da equipe da casa. Se preferir, dá para mandar sua pergunta via email (todos os endereços estão no pé da página). Testamos o serviço perguntando sobre as alternativas ao Stake bonus, já que a oferta de boas-vindas não é mais permitida segundo as novas regras do setor, e fomos muito bem atendidos por um operador que informou sobre outras promoções.

FAQ

Stake bet tem autorização do governo?

Sim, Stake é um dos sites incluídos na lista oficial da nova Secretaria de Jogos e Apostas do Ministério da Fazenda, o que indica que ele está totalmente liberado para oferecer os serviços de palpites esportivos legalizados aos clientes brasileiros. Ou seja: essa é uma casa de aposta segura, confiável e devidamente regulamentada de acordo com as mais novas regras do setor.

Tem algum Stake bonus para apostar?

Como o Stake apostas teve de se adequar integralmente à regulamentação das apostas aqui no Brasil, ele não pode mais oferecer bônus de boas-vindas como no passado, pois isso agora está vetado. Como alternativas às antigas promoções, a plataforma criou novas ofertas, como a opção de jogar com odds aumentadas e a possibilidade de receber pagamentos antecipados.

Como baixar Stake app para o celular?

A casa de apostas Stake tem uma versão mobile 100% otimizada para funcionar em qualquer celular Android ou iPhone conectado à internet. Com isso, você não precisa baixar nem instalar nenhum aplicativo, pois dá para jogar com todos os recursos disponíveis na plataforma usando o próprio navegador de web do smartphone, seja ele Chrome, Safari, Firefox ou qualquer outro.