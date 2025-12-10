Qual é o melhor palpite Vasco x Fluminense hoje? Consulte as dicas de apostas Copa do Brasil 2025 para descobrir como jogar no duelo da semifinal.

Divulgação Clássico carioca está agendado para esta quinta-feira (11)



Vasco e Fluminense começam a disputar uma vaga na final da Copa do Brasil 2025 na noite de quinta-feira (11/12), em São Januário, com favoritismo dos visitantes. Isso se deve à melhor fase do Tricolor na comparação com os resultados recentes do Vasco, que oscilou demais nos últimos meses. Um clássico, porém, nunca tem um favorito disparado, então dá para esperar equilíbrio nesse jogo de ida. Descubra a seguir quais palpites Vasco x Fluminense são mais promissores, com todos os detalhes do confronto.

Prognósticos e cotações para Vasco x Fluminense

Apesar de o primeiro duelo dessa semifinal acontecer na casa do Vasco, as odds indicam uma vantagem pequena para o Flu, uma equipe que vem embalada, confiante e que também fez campanha bem melhor no Brasileirão 2025. Enquanto o Tricolor garantiu vaga na Libertadores via Série A, o Cruzmaltino coloca todas as fichas num possível título da Copa do Brasil. Mas a equipe do técnico Luis Zubeldía é a melhor opção nos palpites Vasco x Fluminense:

Vitória do Fluminense , odds de 2,50 para 1 na Betano . A comparação entre as fases dos rivais (veja mais abaixo) deixa muito claro que o Tricolor é mais confiável, constante e forte.

Fluminense vence e mais de 2,5 gols , odds de 4,33. Ambos os times jogam de forma ofensiva e, apesar de ser apenas a ida do mata-mata, essa partida promete placar dilatado.

Ambos marcam gol no duelo , odds de 1,80. Se Zubeldía tem opções como Soteldo e Serna na frente, o Vascão conta com o garoto Rayan e o veterano Vegetti, dois artilheiros.

Flu se classifica no agregado , odds de 1,44 – na soma dos dois duelos, o Tricolor prevalecerá.

Em resumo, o melhor palpite Vasco x Fluminense é não apenas um triunfo do Flu no primeiro jogo como também um ótimo desempenho ofensivo de um time que tem se notabilizado por marcar muitos gols.

Retrospecto e histórico do confronto

O histórico do clássico é riquíssimo, mas aqui é melhor focar nos confrontos mais recentes, refletindo os pontos fortes e fracos desse times só nas últimas temporadas. E o Tricolor leva vantagem, vencendo três dos últimos cinco jogos. Chama atenção também o fato de o clássico não ter registrado empates dentro desse período. Aliás, nos últimos dez jogos, houve apenas duas igualdades em Vasco x Fluminense. Os confrontos mais recentes:

Jogadores que podem decidir a partida

Vasco – Empatados na artilharia do Brasileirão com 14 gols cada, Vegetti e Rayan são opções fortes para o comando do ataque: o argentino, oportunista e experiente, e a cria da base, veloz e explosivo. Mas outra peça-chave é o bom goleiro Léo Jardim, que pode decidir esse confronto.

Fluminense – Como já citado acima, não faltam opções para Zubeldía no ataque, ainda que seu titular Canobbio esteja suspenso na ida. Soteldo se apresenta como o seu substituto, ajudando Lucho Acosta na criação de jogadas. Lá atrás, a experiência de Fábio será muito importante.

Últimos jogos do Vasco

O time de Fernando Diniz chega à semi em momento complicado. Desde o início de novembro, o Vasco jogou sete vezes e perdeu seis, tendo derrotado apenas o Inter, brigando para não cair. Pior: em cinco desses sete jogos, a equipe não conseguiu marcar gols, sintoma de um problema na criação de chances claras para os atacantes. Isso ajuda a explicar o motivo de o Vasco não ser o favorito jogando em casa.

Últimos jogos do Fluminense

Se o rival vive fase ruim, o momento do Fluminense é ótimo: invicto há seis jogos, período em que selou a classificação à próxima Libertadores via Brasileirão, o Tricolor venceu quatro partidas nesse período — com direito inclusive a um triunfo sobre o atual campeão nacional e das Américas, o rival Flamengo. Uma outra partida chama muita atenção: a goleada sobre o São Paulo no Maracanã, empolgando sua torcida.

Conclusão – Fluminense aproveita seu ótimo momento

O Tricolor é um time bem mais sólido, confiável e regular que o Vasco atualmente. Ainda que um clássico possa nivelar as coisas entre rivais históricos, o retrospecto recente dos donos da casa não inspira muito otimismo entre os vascaínos. Dá para projetar uma partida com placar relativamente alto — 2 a 1 tem sido um marcador frequente nesse confronto — e com visitante abrindo vantagem no mata-mata. Fluminense ganha e total de gols acima de 2,5: lucro de 4,33 para 1.