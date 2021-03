Alexandre Schmidt defende reformas para impulsionar o crescimento do Brasil

Para o presidente da ABCEM, é o momento dos deputados e senadores unirem as forças para atingir o mesmo objetivo: aprovar reformas

Reprodução/Jovem Pan Segundo Alexandre Schmidt, reformas vão gerar riqueza aos brasileiros



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Apoiamos as reformas administrativa, tributária e de ajuste fiscal para o Brasil. O país necessita de um crescimento forte, e para isso, temos que criar atratividades para os investidores, com mais estradas, cabotagem, portos, aeroportos, infraestrutura completa, uma infraestrutura que dê qualidade de transporte aos brasileiros. Agora, é o momento dos deputados e senadores unirem as forças para o mesmo objetivo. Com isso, teremos geração de riquezas para todos os brasileiros. Temos um povo trabalhador e muitas riquezas naturais. Vamos impulsionar o crescimento, vamos avançar”, avalia Alexandre Schmidt, presidente da Associação Brasileira de Construção Metálica (ABCEM).

Acompanhe a cobertura especial da campanha na página especial do site da Jovem Pan. Clique AQUI.