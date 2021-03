Alfredo Cotait Neto afirma que o Brasil só voltará a crescer com aprovação de reformas

Presidente da ACSP incentivou a sociedade civil a cobrar os deputados e senadores para que agilizem as medidas necessárias para aprovar as reformas

Reprodução/Jovem Pan Alfredo Cotait Neto diz que a sociedade precisa apoiar a aprovação dos projetos



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “As reformas são fundamentais para que o Brasil volte a crescer. Por isso, eu acho que é fundamental nós todos, a sociedade civil, apoiarmos essas reformas, apoiarmos os nossos deputados federais, nossos senadores, que são aqueles que vão aprovar essas reformas. É importante que cada um de vocês entre em contato com o deputado em quem você votou, com o senador, e peça a eles que agilizem as medidas que possam aprovar as reformas. Eu tenho a impressão de que essa é a única forma de nós podermos agilizar o crescimento econômico do país. Tem a reforma administrativa, que é muito importante. Tem a reforma tributária, enfim, todo aquele menu que hoje está no Congresso, que são as medidas necessárias, encaminhadas pelo Ministério da Economia ao Congresso, e que precisam ser aprovadas. Todos nós temos que fazer o nosso papel de apoiar essas reformas”, diz Alfredo Cotait Neto, presidente da associação comercial de SP (ACSP).

