Basílio Jafet diz que reforma administrativa vai evitar que o Brasil aumente sua dívida interna

Atualmente, rombo equivale a 90% do PIB; presidente da Secovi-SP cita outras medidas que vão ajudar o país a atrair investimentos e gerar empregos

Reprodução/Jovem Pan Basílio Jafet defende reformas para que o Brasil volte a crescer



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “O Brasil tem uma dívida interna equivalente a 90% do PIB, é a maior do mundo entre os países em desenvolvimento e ela tende a aumentar nas condições de hoje. Temos que trabalhar muito para evitar que isso aconteça e evitar que ela se torne insustentável. Para isso, é essencial que seja realizada a reforma administrativa, a simplificação tributária e que sejam aprovadas as principais legislações da macroeconomia, a saber: o marco regulatório do saneamento básico, a lei geral do gás, a lei geral das ferrovias, a regularização fundiária e a lei geral do licenciamento ambiental. Dessa maneira, conseguiremos prover ótimos investimentos e a geração de muitos empregos que serão a grande solução para o nosso país”, analisa Basílio Jafet, presidente do Secovi-SP.

