Bia Kicis defende reforma tributária e administrativa e fala sobre avanço dos textos na CCJ

Deputada federal diz que sistema precisa mudar, mas que projetos vão preservar direitos adquiridos e a segurança jurídica

Reprodução/Jovem Pan Bia Kicis afirma que objetivo da reforma administrativa é fazer com que a máquina pública seja mais enxuta e eficiente



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Esse é o momento. O Brasil precisa das reformas. Reforma administrativa, reforma tributária, novo pacto federativo. Aqui na CCJ estamos lidando agora com a admissibilidade da reforma administrativa, prometemos um tramite célere, ouvindo diversas entidades, ouvindo juristas. Queremos fazer essa mudança, fazer com que a máquina pública seja mais eficiente, mais enxuta, que o servidor público possa servir mais a população ao invés da administração se servir do cidadão. Claro que vamos preservar os direitos adquiridos, a segurança jurídica, isso é muito importante, mas precisamos mudar. Depois disso, teremos também a reforma tributária, que será muito importante para desonerar o contribuinte. Essa é a hora do Congresso Nacional dar a sua contribuição à sociedade mais uma vez em um momento tão difícil que estamos enfrentando”, afirma a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF)

