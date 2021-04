Bia Kicis: ‘Sistema tributário brasileiro é um dos mais obscuros do mundo, precisamos simplificá-lo’

Presidente da CCJ apoia a aprovação de reformas estruturais no Congresso e diz que máquina pública precisa ser enxugada, ‘mas com responsabilidade’

Reprodução/Jovem Pan A deputada federal Bia Kicis, presidente da CCJ, é favorável às reformas administrativa e tributária



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Nós temos a reforma administrativa, que por sinal está aqui na CCJ [Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania], e temos as propostas diversas de reforma tributária. Quero dizer que, aqui na CCJ, nós já estamos começando a analisar a reforma administrativa. Sou totalmente favorável a uma reforma administrativa que enxugue a máquina, reduza os custos do Estado, mas respeite a segurança jurídica, o direito adquirido. Então, vamos fazer uma reforma para valer, mas com responsabilidade. Quanto à reforma tributária, ela também é muito importante. A gente espera que também seja aprovada. Precisamos trazer luz, simplificar o sistema tributário brasileiro, um dos mais complexos e obscuros do mundo”, analisou a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), presidente da CCJ.

