Bibo Nunes diz que reforma é essencial para o serviço público: ‘Quem não trabalha, vai para a rua’

Favorável às mudanças estruturais, deputado federal do PSL cita o fim da estabilidade e a redução dos impostos como pontos positivos

O deputado federal Bibo Nunes é a favor das reformas administrativa e tributária



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Reforma administrativa e reforma tributária: sou totalmente favorável. A reforma administrativa, por exemplo… Nós não podemos deixar com que continue pensando que quem passa em um concurso público terá sua estabilidade. Não trabalha, vai para rua. Temos impostos demais no Brasil. Vamos reduzir esse número também. Muita coisa para ser feita. Urgência! O quanto antes precisamos colocá-las em pauta em votação na Câmara para acelerarmos o desenvolvimento, o progresso e a Justiça no Brasil”, disse o deputado federal Bibo Nunes (PSL-RS).

