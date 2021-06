Carlos Jordy acredita que reformas serão votadas até o final do ano

Parlamentar do PSL manifesta-se a favor dos projetos de mudanças estruturais e destaca agenda reformista do governo ‘mesmo em um período de pandemia’

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - 06/05/2021 O deputado federal Carlos Jordy (PSL-RJ) afirma que votará a favor das reformas administrativa e tributária



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Obviamente que eu votarei a favor de ambas as reformas, a tributária e a administrativa. Este é um governo que tem feito diversas reformas, mesmo em um período de pandemia. Reformas, privatizações… Estamos votando agora a reforma administrativa, que já passou pela CCJ [Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara], e, em breve, [votaremos] também a tributária. A razão de não estarmos votando efetivamente é porque nós temos uma oposição que quer, obviamente, dizer que tem de ter diálogo para gerar debates e discussões, ouvir os diversos setores que serão afetados, sobretudo, pela reforma administrativa, ouvir os setores da esfera pública e, assim, fazer o período de emendamento à PEC. Mas creio que até o final do ano teremos votado as duas. Em menos de dois meses, a reforma administrativa estará sendo votada”, aposta o deputado federal Carlos Jordy (PSL-RJ).

