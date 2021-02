Cláudio Lottenberg defende aprovação de reformas para criação de empregos e inclusão social

Para o presidente do Instituto Coalizão Saúde, o Estado brasileiro está inchado e gastando mal

Reprodução/Jovem Pan Cláudio Lottenberg afirma que reformas administrativa e tributária vão proporcionar um Estado mais justo



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Vivemos em comunidade. E uma vida em comunidade impõe a necessidade da inclusão social. A inclusão social nasce do respeito, da dignidade e se fortalece quando podemos trazer às pessoas a possibilidade de trabalhar, gerando empregos. Para que os empregos existam, nós necessitamos de investimentos, e os investimentos vêm ao nosso país no momento em que existe um clima que fortaleça o seu crescimento. E, para isso, nós temos que trabalhar as reformas. O nosso Estado está inchado, está gastando mal e, portanto, se não temos o apoio a essas reformas, se trabalharmos para que as estruturas legislativas rapidamente acelerem o processo dessas reformas, infelizmente nós não vamos ter inclusão social. Não há tempo a esperar. Infelizmente, nós estamos num momento muito difícil, mas o esforço deve ser redobrado, para que nós possamos efetivamente trabalhar pela reforma administrativa e pela reforma tributária. Elas são absolutamente imprescindíveis para um Estado que quer ser mais justo, para uma sociedade que quer ser mais includente. Trabalhemos pelas reformas”, aponta Cláudio Lottenberg, presidente do Instituto Coalizão Saúde.

