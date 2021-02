Confúcio Moura diz que reforma administrativa vai gerar reação, mas aprovação é necessária

Senador afirmou que, por mexer com sindicatos e com interesses de grupos privilegiados do serviço público, proposta terá forte repercussão

Reprodução/Jovem Pan Confúcio Moura avalia que o empresariado brasileiro espera a reforma tributária para conseguir gerar riquezas



"A reforma tributária e a reforma administrativa são indispensáveis, necessárias, importantíssimas para o Brasil. A reforma tributária, necessária e justa, é o que o empresariado brasileiro deseja para gerar riquezas, para facilitar suas vidas, extremamente importante. A reforma administrativa é outra proposta muito importante. Ela vem organizar o serviço público, acabar com esse disparate extraordinário entre serviço público, salários, remunerações, gratificações, penduricalhos e outras coisas mais na eficiência da gestão pública. Então, é uma reforma que vai mexer com o sindicato, vai mexer com interesses de alguns grupos que são privilegiados dentro do serviço público. Haverá uma reação muito forte, mas necessária", defende Confúcio Moura, senador pelo MDB-RO.

