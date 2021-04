Deputada Adriana Ventura cobra agilidade do Congresso para votação das reformas: ‘O Brasil tem pressa’

Parlamentar do Novo vislumbra mais empregos e investimentos caso mudanças estruturais sejam aprovadas e pede união em prol do país

Reprodução/Jovem Pan Adriana Ventura, deputada federal pelo Novo, afirma que votará a favor das reformas tributária e administrativa



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Com certeza eu votarei a favor de todas as reformas. Nós precisamos gerar empregos, precisamos atrair investimentos, precisamos das reformas tributária e administrativa. Mas, infelizmente, elas não são colocadas na pauta para votação. São temas complexos, tem muita divergência, muito interesse… Sem acordo, não anda. No caso da reforma tributária, por exemplo, nem sabemos qual texto ao certo irá para a votação. Sobre a reforma administrativa, ainda estamos aguardando avançar na CCJ. Temos pressa, o Brasil tem pressa. Se dependesse só de mim, iria para a pauta já”, disse a deputada federal Adriana Ventura (Novo-SP).

