Deputado petista Helder Salomão anuncia que votará contra as reformas

De acordo com o parlamentar, governo deveria priorizar ações contra a pandemia; Jovem Pan vem cobrando uma posição dos políticos sobre as mudanças estruturais

Reprodução/Jovem Pan Helder Salomão, do PT, diz que votará contra as reformas administrativa e tributária



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Vou votar contra as reformas administrativa e tributária. O governo deveria, neste momento, votar propostas para enfrentar a pandemia, conseguir mais vacinas e matar a fome do povo, com o auxílio emergencial de R$ 600. E uma política de apoio à micro e pequena empresa, para gerar novos empregos. A reforma tributária proposta pelo governo apenas muda metodologia de cobrança dos tributos. Nós precisamos de uma reforma para tributar os ricos e aliviar os mais pobres, para termos dinheiros para investir nas políticas públicas. E não podemos votar uma reforma administrativa que quer acabar com o serviço público, com as políticas públicas e destruir as conquistas dos servidores públicos do nosso país”, disse o deputado federal Helder Salomão (PT-ES). A Jovem Pan apoia as reformas e vem cobrando uma posição dos políticos. Nosso placar na Câmara é de 13 votos a favor e 1 contra. No Senado, são 4 votos favoráveis e nenhum contrário.

