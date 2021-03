Deputado Rodrigo de Castro diz que é preciso aprovar a reforma administrativa e a tributária

Para o parlamentar, o sistema tributário do Brasil é injusto, com pobres pagando mais e ricos pagando menos

Reprodução/Jovem Pan Rodrigo de Castro defende o incentivo ao empreendedorismo e à Justiça tributária



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “A reforma administrativa e a reforma tributária são fundamentais para o nosso país. Hoje, nós temos um sistema tributário absolutamente injusto. Os mais ricos pagam menos, os mais pobres pagam mais. Nós precisamos incentivar o empreendedorismo e a Justiça tributária em nosso país. Nós precisamos também de um Estado mais enxuto e eficiente. Por isso, a reforma administrativa. Então, vamos apoiar esses dois temas. Parabéns à Jovem Pan por essa iniciativa”, afirma o deputado federal Rodrigo de Castro (PSDB-MG).

