Fábio Faria defende reforma tributária para ajudar empresas que querem investir no Brasil

Ministro das Comunicações espera que, após um ano discutindo, as pautas avancem no Congresso

Reprodução/Jovem Pan Fábio Faria defende a reforma tributária e a administrativa



"Nós precisamos de um regime tributário, até para dar uma certeza jurídica, um ambiente jurídico favorável às empresas que querem investir no nosso país, elas precisam disso. E a gente precisa avançar tanto na reforma tributária, como na reforma administrativa e na PEC emergencial. Nós passamos praticamente um ano só discutindo, debatendo. Tivemos em 2019 a reforma da previdência, mas parou aí. Eu espero que agora ande a passos largos. Eu quero parabenizar a Jovem Pan por sempre apoiar as reformas, o Brasil precisa delas", afirma Fábio Faria, ministro das Comunicações.

