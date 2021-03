Fátima Facuri: ‘Brasil só vai se sustentar se houver transformação por meio das reformas’

Para a presidente da Associação Brasileira de Empresas de Eventos, a falta de estrutura resulta em dificuldades em todos os níveis, mas é o cidadão que mais sofre

Reprodução/Jovem Pan Fátima Facuri defende aprovação das reformas estruturais para o Brasil se tornar mais competitivo



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “É notório que o Brasil não pode mais esperar. A pandemia veio agravar uma situação que já se mostrava preocupante. A necessidade das reformas estruturais que envolvem tributos, administração política para construção de uma sociedade justa precisa ser prioridade. Precisamos nos tornar competitivos através da redução de impostos, nos tornar competentes e mais enxutos quando o assunto é máquina pública e ter casas legislativas fortes que lutem pelo bem comum. A falta de estrutura resulta em dificuldades em todos os níveis, mas é o cidadão que mais sofre, sem a menor dúvida. Um ano de pandemia trouxe um imenso prejuízo para toda a sociedade, a economia e o setor de eventos é um exemplo disso. Após controlarmos a situação sanitária, não nos sustentaremos de forma alguma se não houver uma transformação profunda. Nem o Brasil, nem nós, brasileiros, podemos esperar”, afirma Fátima Facuri, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Eventos.

