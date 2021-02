Fernando Cadore destaca a importância da aprovação da reforma administrativa

Para o presidente da Abrasoja, só depois da votação deste texto será possível tocar outros projetos, como a reforma tributária, por exemplo

Reprodução/Jovem Pan Fernando Cadore defende as reformas administrativa e tributária



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Para nós, as reformas que estão sendo discutidas na esfera federal são muito importantes, principalmente a reforma administrativa. É como se fosse a nossa casa. Quando a gente gasta mais do que ganha, alguma coisa está errada. O governo precisa ajustar isso, precisa equalizar para que sejam tocadas outras reformas, como a tributária, posteriormente, e outras que também são importantes para a sociedade brasileira. Esse é o pensamento dos produtores de soja do Brasil”, afirma Fernando Cadore, presidente da Aprosoja do Mato Grosso.

