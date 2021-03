Flávio Roscoe afirma que reforma administrativa deve ser aprovada primeiro

Presidente da FIEMG acredita que a aprovação do projeto administrativo vai abrir caminho para mudança tributária

Reprodução/Jovem Pan Flávio Roscoe afirma que reforma poderá estabilizar a carga tributária no Brasil e tornar mais justo o pagamento de taxas



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “As reformas são fundamentais para que o Brasil possa dar um salto para um novo patamar de desenvolvimento e de inclusão na economia moderna. Defendemos que a reforma administrativa deve ser a primeira, pois temos de reduzir o tamanho do Estado, torná-lo mais eficiente, acabar com as instituições, como a estabilidade no serviço público, que deve ser mantida apenas para as carreiras de Estado, e não para todos os servidores. Precisamos de um Estado produtivo, que atenda a população nos seus anseios e nas suas necessidades. Portanto, reforma administrativa em primeiro lugar. Logo depois, a reforma tributária. Após a administrativa, já saberemos quanto teremos de arrecadar para manter o Estado. Dessa maneira, será uma reforma que poderá estabilizar a carga tributária no Brasil e tornar mais justo o pagamento de tributos. E, mais simples: a reforma, a desburocratização são temas que nós não podemos abrir mão”, afirma Flávio Roscoe, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG).

Acompanhe a cobertura especial da campanha na página especial do site da Jovem Pan. Clique AQUI.