Francisco Balestrin reforça a importância de uma reforma tributária justa

Para o presidente do Sindhosp, só após termos uma economia forte é que conseguiremos investir em educação e saúde, formando os três pilares fundamentais para a nossa sociedade

Reprodução/Jovem Pan Segundo Francisco Balestrin, precisamos de uma sociedade economicamente florescente, com educação e com bastante saúde



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “O Brasil não pode mais esperar. Nós realmente precisamos, neste momento, de uma belíssima reforma em tudo aquilo que de alguma forma significa estrutura de governo e a estrutura daquele que significa o peso para o nosso país. Nós precisamos que isso aconteça, porque no momento em que soubermos o tamanho do nosso Estado, poderemos fazer uma reforma tributária que seja justa e que não seja regressiva. Com isso tudo, a economia deverá ser mais forte, deverá ser mais vibrante e aí deveremos investir naquilo que é fundamental para o cidadão: a educação e a saúde. Serão os dois pilares, juntamente com a economia, daquilo que será a nossa nova sociedade. Uma sociedade economicamente florescente, com educação e com bastante saúde, que é o que precisamos hoje”, avalia Francisco Balestrin, presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do estado de São Paulo (Sindhosp).

Acompanhe a cobertura especial da campanha na página especial do site da Jovem Pan. Clique AQUI.