Geraldo Lima afirma que a reforma tributária é necessária e urgente

Segundo o presidente do Sindcont-SP, profissionais estão confiantes na aprovação das reformas necessárias em prol do desenvolvimento e da diminuição do Custo Brasil

Reprodução/Jovem Pan Geraldo Lima defende a urgência da reforma tributária



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Nós, os profissionais da contabilidade, cientistas dos dados e das informações, continuamos trabalhando diuturnamente e confiantes na aprovação das reformas necessárias em prol do desenvolvimento e da diminuição do Custo Brasil. Tanto que criamos um grupo de estudos para tratar da reforma tributária com sugestões que serão encaminhadas ao Congresso Nacional, pois no nosso ponto de vista, são necessárias e urgentes. O Brasil não pode mais esperar”, afirma Geraldo Carlos Lima, presidente do sindicato dos contabilistas de São Paulo (Sindcont-SP).

Acompanhe a cobertura especial da campanha na página especial do site da Jovem Pan. Clique AQUI.