Gilberto Kassab diz que é preciso aprovar reformas para que o Brasil volte a gerar empregos

Ex-ministro afirmou que as reformas administrativa e tributária são os próximos passos para recuperar a crise gerada pela pandemia de Covid-19

Reprodução/Jovem Pan Gilberto Kassab aposta nas reformas para recuperação da economia



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “O Brasil, assim como todos os países do mundo, nunca viveu um momento tão triste. Estamos enfrentando essa pandemia e vamos sair vitoriosos. E o passo seguinte é votarmos as reformas, tão importantes para a recuperação da nossa economia. A reforma administrativa, que nos permitirá ter serviços públicos mais eficientes, nos permitirá valorizar os bons servidores, oferecendo qualidade no serviço de saúde, de educação, de segurança e, com isso, ajudando esses servidores a ter um país melhor. E a reforma tributária, que permitirá a todos os empreendedores brasileiros, em especial, ter melhores condições de investir, pois acreditando num país com uma tributação mais justa, mais agilidade para que a gente possa empreender, abrir empresas, nós vamos recuperar empregos, nós vamos recuperar riquezas, gerar riquezas e, com isso, construir um país melhor para todos aqueles que aqui vivem”, afirma o ex-ministro Gilberto Kassab.

