Guilherme Philippi afirma que o Brasil só irá crescer com reformas e equilíbrio fiscal

Presidente do Conselho Estratégico da ABCIC defende aprovação das reformas para que o Brasil possa crescer, gerar empregos e prosperar

Reprodução/Jovem Pan Guilherme Philippi apoia reformas em prol de um país mais produtivo e competitivo



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “Nós apoiamos as reformas. O Brasil precisa crescer, o Brasil precisa gerar empregos, o Brasil precisa prosperar. Somente com aprovação das reformas e com equilíbrio fiscal nós teremos o país que tanto sonhamos. Um país produtivo, um país competitivo e um país que gere oportunidades para todos”, afirma Guilherme Philippi, presidente do Conselho Estratégico da Associação Brasileira da Construção Industrializada de Concreto (ABCIC).

Acompanhe a cobertura especial da campanha na página especial do site da Jovem Pan. Clique AQUI.