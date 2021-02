Hildo Rocha diz que só com aprovação de reformas teremos um sistema tributário justo

Para o deputado federal, a reforma administrativa também é necessária para entregar aos brasileiros um serviço público de qualidade com o custo adequado

Reprodução/Jovem Pan Hildo Rocha defende que reformas sejam aprovadas ainda em 2021



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “É necessário que sejam aprovadas ainda este ano as reformas constitucionais que o Brasil precisa para poder se desenvolver. Todos nós queremos um sistema tributário moderno, simples e justo. Mas, para que isso aconteça, temos que aprovar a reforma tributária, assim como também precisamos aprovar uma reforma administrativa, que valorize todos os cidadãos brasileiros, entregando a eles serviços públicos de qualidade com o custo adequado”, afirma Hildo Rocha, deputado federal pelo MDB do Maranhão.

