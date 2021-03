José César da Costa diz que Brasil está ‘estrangulado’ e que aprovação de reformas vai destravar o país

Para o presidente da CNDL as empresas precisam desintoxicar, liberar e oxigenar para que o Brasil continue a crescer e se tornar a grande nação do futuro

Reprodução/Jovem Pan José César da Costa defende a reforma administrativa e a tributária



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “É urgente que o Brasil se dedique, que o Congresso se dedique a essas reformas tão primordiais para o nosso desenvolvimento, a reforma tributária, a reforma administrativa, e tivemos uma reforma extremamente importante no passado, que foi a reforma da previdência, mas precisamos continuar. Não é possível mais caminhar, o Brasil está estrangulado e as empresas precisam desintoxicar, liberar e oxigenar para que o Brasil continue a crescer e se tornar a grande nação do futuro. É importante nos mobilizarmos, buscarmos soluções efetivas junto aos nossos parceiros, junto ao Congresso, junto ao Senado, junto ao governo, junto às mobilizações, às entidades que representam hoje, no caso de comércio e serviços, 74% do PIB para que possamos juntos dar as mãos e ajudar na retomada e no destravamento desse setor tão importante que é o setor produtivo de comércio e serviços”, avalia José César da Costa, presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

