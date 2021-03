Joseph Couri diz que o Brasil precisa de reformas amplas e profundas

Para o presidente do Simpi, ainda é preciso debater e definir como a reforma administrativa será feita e ressalta que falta gestão

Reprodução/Jovem Pan Joseph Couri vê dificuldade para aprovar a reforma administrativa



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundamentais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “A pandemia mudou o mundo. O Brasil não é diferente. Nós estamos num momento extremamente delicado. Precisamos de uma ampla e profunda reforma tributária e de uma ampla e profunda reforma administrativa. Quando se fala num geral, existe um consenso. Quando se olha para o específico, existem grandes divergências. A reforma administrativa, que reforma? A que tira direitos de quem tem ou a que vai tirar só dos novos funcionários? E a indagação é assim. Se vai tirar dos novos, é muito singela, não vale a pena. Se tirar dos atuais é muito complicado. E ninguém fala de cortar despesas e implementar. O que está faltando é gestão”, avalia Joseph Couri, presidente do Sindicato da micro e pequena indústria de São Paulo (SIMPI).

