Kajuru diz não ter dúvidas de que as reformas tributária e administrativa serão votadas em 2021

Senador do Cidadania afirma que a votação de reformas começará pela PEC Emergencial, que vai abrir caminhos para uma nova versão do auxílio sem que o Brasil perca o equilíbrio fiscal

Reprodução/Jovem Pan Kajuru defende a votação das reformas tributária e administrativa



A Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e às necessidades do Brasil. Nos posicionamos em momentos decisivos e por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos fundament ais para o desenvolvimento do país. Para isso, convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir, juntos, em prol do futuro da nação. O Brasil não pode mais esperar. “O Congresso Nacional, na atual legislatura, bastante renovado nas eleições de 2018, tem cumprido com suas obrigações. Claro, nem todas. Assim, não tenho dúvida de que em 2021 serão votadas novas reformas, desde a tributária à administrativa. Pelo que está acordado, tudo começará pela PEC Emergencial, que abre caminho para uma nova versão do auxílio emergencial e cria mecanismos para que o país não perca o equilíbrio fiscal”, avalia o senador Jorge Kajuru, do Cidadania-GO.

